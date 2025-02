Prima la gioia di giocare nell’Inter, poi il tunnel della droga | Adesso è costretto a lavorare nei boschi

La storia di un grande ex nerazzurro che è passato da toccare il cielo con un dito al tunnel della droga

La storia nerazzurra è costellata di tantissimi talenti che promettevano parecchio, ma che hanno dato molto meno rispetto al dovuto. Soprattutto negli anni della gestione Massimo Moratti, tantissimi giocatori sono passati dall’Inter senza incidere o lasciare il segno che il loro arrivo prometteva.

Un esempio, tra i tanti, è sicuramente quello di Mario Balotelli. L’attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro era considerato uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, ma i troppi comportamenti sopra le righe lo hanno costretto a lasciare i nerazzurri e ad avere una carriera inferiore rispetto alle attese.

Come dimenticare anche, nella storia recente, il portiere Ionut Radu. Un altro ragazzo cresciuto nel vivaio e considerato un possibile grande giocatore, ma che ha sbagliato qualche scelta nei suoi step di crescita e adesso è ricordato soprattutto per il grave errore commesso contro il Bologna e che costo definitivamente lo scudetto ai nerazzurri.

Ma c’è stato un altro giocatore che è passato dalla maglia nerazzurra al tunnel della droga. Un giocatore che non è riuscito a mostrare il talento che aveva fatto vedere e non è riuscito a sbocciare.

Dall’Inter alla cocaina: l’ex nerazzurro oggi lavora nei boschi

In molti si ricorderanno dell’avventura dell’ex difensore Fabio Macellari. Il terzino sinistro era stato acquistato dall’Inter in quella maledetta stagione 2000-2001 in cui sulla panchina nerazzurra sedeva Marcello Lippi. Il ragazzo riuscì a collezionare solamente 11 presenze a Milano e non lasciò il segno.

Ma la sua carriera fu costellata dai tanti colpi di testa, come ricordano a Bologna e Cagliari, dove Macellari cadde nel tunnel della cocaina facendo, ovviamente, infuriare i suoi allenatori. Un giocatore che prometteva molto, ma non è riuscito a resistere alle luci della ribalta.

Macellari e la sua vita oggi: il lavoro nei boschi

Oggi, per fortuna, Fabio Macellari ha deciso di cambiare vita. I riflettori si sono spenti e ha deciso di mettere la testa a posto, vivendo in un casolare di famiglia a Bobbio.

Oggi allena il Seulo, una squadra che milita in seconda categoria, e ha intenzione di scrivere un libro in merito alle sue vicende personali.