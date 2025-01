Devi tornare ad allenare, Allegri chiamato urgentemente | Tocca a lui cambiare le cose

Massimiliano Allegri potrebbe tornare molto presto in panchina: su di lui c’è il forte interesse di una squadra

La Juventus, dalla scorsa estate, ha deciso di fare un cambiamento radicale per quanto riguarda la gestione dell’area sportiva. Il ruolo di direttore sportivo – ad ampio raggio, per la verità – è stato affidato a Cristiano Giuntoli che iniziato l’operazione di risanamento dei conti. Per la panchina, è stato scelto Thiago Motta, dopo il miracolo Champions League fatto con il Bologna.

Una decisione molto forte, visto che il giovane allenatore ha preso il posto di un mostro sacro come Massimiliano Allegri che, specie nella sua prima esperienza juventina, ha vinto tanto. Fino ad ora, però, i risultati sono stati più bassi rispetto alle attese. Troppi pareggi per i bianconeri e lotta scudetto che si è allontanata ancora prima di iniziare.

C’è la lotta per raggiungere la zona Champions League che vede tante squadre imbrigliate. Intanto, a proposito di Allegri, arriva la notizia delle ultime ore che ha stupito tutti.

L’ex tecnico bianconero, infatti, potrebbe tornare a sedere in panchina davvero molto presto e c’è una squadra molto interessata a lui che vorrebbe raggiungere un accordo in breve tempo.

Allegri, ritorno in panchina? Arriva un interesse

Massimiliano Allegri potrebbe essere il prossimo big ad approdare in Saudi League. Il tecnico livornese, infatti, ha intenzione di tornare ad allenare molto presto e ci sarebbe già una squadra che sta pressando molto per averlo in panchina.

Si tratta dell’Al-Alhy che avrebbe avanzato ad Allegri un’offerta di ingaggio annuo pari a circa 25 milioni di euro netti a stagione. Una cifra molto importante che, sicuramente, farebbe vacillare tutti e su cui l’allenatore sta riflettendo con molta attenzione.

Allegri, la nuova avventura ti porta da due vecchie conoscenze

Se Allegri davvero dovesse accettare l’offerta del club arabo, ecco che allora ritroverebbe due sue vecchie conoscenze. La prima è quella di Pavel Nedved che riveste una carica di dirigente del club. Poi, c’è anche il difensore Demiral che gioca proprio all’Al-Alhy.

Oltre a loro, ci sono anche vecchie conoscenze del campionato italiano come Kessiè e Ibanez e una grande ex campione della Premier League come Mahrez.