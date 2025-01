Non c’è più spazio per Lautaro, grana Inter | Futuro stravolto, arriva subito il sostituto

Lautaro Martinez non sta vivendo un momento felicissimo all’Inter per l’assenza di gol e il suo futuro è in discussione

La stagione di Lautaro Martinez fino a questo momento non è stata delle più soddisfacenti. L’attaccante nerazzurro, infatti, non ha garantito la stessa presenza in zona gol della passata stagione. E la differenza nei numeri è palese. Sicuramente il non aver fatto la preparazione atletica in estate, dopo la vittoria della Copa America, ha influito enormemente.

Ma i tifosi nerazzurri, nonostante un sostegno che non è mai mancato, si aspettavano sicuramente di più dal loro capitano e giocatore principale. Simone Inzaghi ha sempre coccolato il suo attaccante, sostenendo come Lautaro non sia mai un problema per la squadra, ma una risorsa visto anche il lavoro sporco che fa durante la partita per mettere i compagni nelle migliori condizioni possibili.

Il gol, ad avviso del tecnico, arriverà presto perchè si tratta di un giocatore che crea sempre tantissime occasioni da gol. Ma, intanto, la dirigenza, inizia a pensare al futuro e, chissà, per l’argentino potrebbero anche arrivare delle offerte di mercato.

La sua intenzione è quella di rimanere a Milano specie dopo il rinnovo, ma si sa che la società nerazzurra, a fronte di offerte veramente elevate, non potrebbe opporsi e potrebbe iniziare a dare la caccia ad un eventuale sostituto.

Inter, periodo no Lautaro: tutte le ragioni

Come detto, quella di Lautaro, ad oggi, non è stata una stagione soddisfacente. Volendo allargare il raggio, si potrebbe parlare di un 2024 non positivo per l’attaccante argentino, quantomeno con il club.

Abbiamo detto come la mancata preparazione estiva abbia fatto tanto sotto questo punto di vista, soprattutto perchè il giocatore è rientrato dopo una sola settimana di riposo. Oltre a questo, quest’anno il Toro gioca in una posizione maggiormente di manovra rispetto al passato, dando più spazio a Thuram di poter incidere sotto porta. Intanto, occhio al mercato.

Lautaro, l’Inter pensa già al futuro

La società nerazzurra, specie dopo le nuove indicazioni di Oaktree, ha intenzione di pensare già al futuro. Si sa come il Chelsea sia pronto a fare follie per portare Lautaro a Londra. Per questo i nerazzurri stanno pensando ad un sostituto per non farsi trovare impreparati.

Il primo nome è quello di Jonathan David del Lille che andrebbe via a zero, anche se tra stipendio e commissioni, la pista si complica. Poi, occhio all’attaccante del Bologna, Santiago Castro che, per caratteristiche, somiglia molto a Lautaro. Infine, l’altra soluzione, è quella di riportare a casa Francesco Pio Esposito che sta facendo bene allo Spezia.