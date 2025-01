Voglio andare via, scossone in casa Lazio | Baroni, addio certo: cambia subito città

Il giocatore ha comunicato all’allenatore e alla società di voler lasciare la Lazio e sposare un altro progetto

Il mercato di gennaio, spesso e volentieri, regala grandi sorprese in termini di trasferimenti. Le grandi squadre sono sempre molto attente all’occasione che potrebbe capitare, mentre le piccole cercando di rinforzarsi andando a prelevare calciatori che possano far fare una balzo rispetto alla loro situazione di classifica.

Tra le tante squadre attive sul mercato c’è sicuramente la Juventus che cerca uno o due difensori centrali e sta tastando il terreno per giocatori come Antonio Silva, Hancko e Tomori. Bisognerà capire cosa farà il Milan dopo l’arrivo di Conceicao in panchina, così come resta molto attiva la Fiorentina che sta per prelevare Folorunsho dal Napoli.

Occhio non solo ai movimenti in entrata, ma anche a quelli in uscita. Tanti giocatori che sono stati impiegati poco, infatti, potrebbero decidere di lasciare le loro attuali squadre per sposare nuovi progetti tecnici e avere maggiore minutaggio in campo.

Una di queste società è la Lazio che ha iniziato uno nuovo progetto con calciatori giovani e che ha tralasciato alcuni elementi che erano stati scelti dalla precedente guida tecnica. Uno di loro ha comunicato al club di voler lasciare la squadra a gennaio.

Lazio, il giocatore vuole lasciare la Capitale

La Lazio potrebbe dire addio ad un suo leader passato. Si tratta di Hysaj, terzino destro e all’occorrenza anche sinistro, molto importante durante la gestione targata Maurizio Sarri, ma che è finito fuori dai radar con l’arrivo di Baroni e il nuovo corso biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Lecce che vorrebbe anche approfittare della scadenza nel 2026 per portare il giocatore in Salento. Pantaleo Corvino punta ad ottenere un prestito per l’esterno albanese.

Lazio, mercato in movimento

In casa biancoceleste, il mercato sembra essere movimentato. Oltre al terzino albanese, occhio alla posizione di Castrovilli che, soprattutto dopo l’arrivo di Fazzini dall’Empoli, potrebbe finire ancora più in basso nelle gerarchie.

Insomma, grande lavoro per completare ulteriormente la rosa e puntare alla zona Champions League. Baroni vuole fare sognare in grandi i suoi tifosi.