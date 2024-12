Cristiano Ronaldo, ma davvero hai preso questa decisione? | Nuova destinazione per lui, salutata l’Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo ha salutato l’Arabia Saudita. Una decisione che ha sorpreso i fan del calciatore

Anche se siamo nel bel mezzo delle festività, il calcio non si ferma. Tantissime squadre, infatti, nonostante il Natale oramai passato e l’imminente arrivo della fine dell’anno, sono impegnati nella preparazione delle prossime partite di campionato. Un momento sicuramente non semplice, visto che le distrazioni potrebbero essere dietro l’angolo.

In Serie A, ad esempio, il prossimo fine settimana vedrà la diciottesima giornata di campionato e, subito dopo, ci sarà l’impegno della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita che vedrà sfidarsi l’Inter campione d’Italia, l’Atalanta, la Juventus, vincitrice dell’ultima Coppa Italia, ed il Milan.

Sicuramente, il periodo, consiglia molta prudenza, soprattutto per la grande quantità di partite da giocarsi e, dunque, magari anche la possibilità di risparmiare qualche forza per quanto riguarda l’impiego di alcuni giocatori in campo.

Intanto, in Arabia Saudita, il campionato si è fermato e ha fatto tanto parlare la decisione di Cristiano Ronaldo che ha lasciato il paese per andare in una meta molto particolare. La sua decisione ha completamente sorpreso i fan del fuoriclasse portoghese.

Ronaldo, la decisione ha sorpreso i fan

Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Arabia Saudita, ma non per motivi calcistici. Il fuoriclasse portoghese continuerà, ovviamente, la sua avventura in cui sta dimostrando di essere ancora il miglior giocatore del campionato. Ma ciò che ha fatto parlare di sè è la meta in cui il giocatore ha trascorso le proprie vacanze.

Infatti, Cr7 ha deciso di andare, insieme alla propria famiglia, al freddo della Lapponia, dove le temperature si attestano intorno ai – 8 gradi. Una scelta sicuramente molto particolare che ha fatto molto parlare i fan, decisamente sorpresi.

CR7, anno sfortunato in Arabia

Le cose, però, su campo, non stanno andando come il portoghese sperava. L’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina dell’Al-Nassr, non ha dato la linfa che ci si aspettava. La squadra araba si trova quarta in classifica a -11 punti dalla capolista Al-Itthiad.

Con ogni probabilità, l’ex Real Madrid, dovrà dire addio alla lotta per il titolo in questa stagione. E molto passerà anche dal suo rinnovo, visto che il contratto scadrà a breve e si dovrà decidere se rinnovarlo oppure no per le prossime stagioni.