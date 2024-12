Mazzata per Inzaghi, Marotta deve rimediare subito | Novità assoluta all’Inter

Arriva la cattiva notizia per Simone Inzaghi. Adesso, il presidente Marotta, dovrà porre rimedio in qualche modo

L’Inter ha vinto la sua complicata partita di campionato contro il Como per 2-0 e ha tenuto la scia di Napoli e Atalanta in classifica. La squadra di Simone Inzaghi, seppur in emergenza per la difesa, è riuscita ad ottenere una vittoria da squadra matura, soffrendo il giusto e capitalizzando le poche occasioni che le sono capitate.

L’unica nota stonata è stata la prestazione di Lautaro che, oltre a prolungare il proprio digiuno dal gol, ha fatto una prestazione negativa. Inzaghi non si dice preoccupato per lui e sa benissimo che i gol arriveranno, specie perchè la squadra produce tantissimo a livello offensivo. Un altro capitolo importante per i nerazzurri è quello riguardante il mercato.

Infatti, il club di viale della Liberazione, secondo quanto detto dal suo presidente, Beppe Marotta, non dovrebbe intervenire perchè l’organico è al completo. Salvo, ovviamente, che si presenti un’occasione che possa migliorare la qualità dell’organico attuale. Ma, ovviamente, come si sa, nel mese di gennaio questa possibilità diventa complicata.

Intanto, lo stesso Marotta, dovrà porre rimedio ad una situazione. E’ arrivata la notizia negativa che Simone Inzaghi non si aspettava. Una vera e propria doccia gelata per l’Inter.

Inter, arriva la doccia gelata per Inzaghi: Marotta deve porre rimedio

A proposito di mercato, è arrivata la doccia gelata per il club nerazzurro. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Marko Arnautovic si allontana dal Torino. L’attaccante austriaco era uno dei profili valutati dalla società granata, ma così, con ogni probabilità, non sarà.

Troppi i 3,5 milioni di euro netti di ingaggio a stagione. La soluzione più probabile è che il giocatore attenda lo spirare del suo contratto la prossima estate per poi ascoltare qualche proposta, soprattutto se dovesse arrivare dagli Stati Uniti o dall’Arabia Saudita.

Torino, ecco chi si punta al posto di Arnautovic

Se il Torino aveva accarezzato la possibilità di arrivare ad Arnautovic, ecco che adesso si sta presentando una nuova opzione. La squadra piemontese, per sostituire l’infortunato Zapata, vuole pescare in Premier League.

Il profilo giusto è quello dell’attaccante ex Udinese, Beto, di proprietà dell’Everton, e che ha dato la sua disponibilità a ritornare a giocare nel nostro campionato.