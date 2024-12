Sgarbo al Milan, preso Tonali per gennaio | E’ tutto fatto: ecco l’annuncio

Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle nel mercato di gennaio, ma potrebbe fare uno sgarbo al suo Milan

La finestra di mercato di gennaio è alle porte e, a parte pochissime società, ce ne sono tante che dovranno intervenire per rinforzare la rosa per motivi diversi. Tante squadre opereranno per cogliere occasioni e migliorare la rosa in qualche modo, altre per tappare qualche buco dovuto al mancato completamento del mercato estivo o di un infortunio sopraggiunto.

L’Inter, ad esempio, a detta della dirigenza nerazzurra è al completo in questo momento. Ma occhio alle occasioni e alla possibilità di intervenire nel reparto arretrato visto che Acerbi non riesce più a dare garanzie fisiche. Occhio anche al Milan che dovrà recuperare terreno e potrebbe aggiungere qualcosa all’organico di Fonseca.

Il Napoli, dopo l’infortunio di Buongiorno, potrebbe ricorrere al mercato per provare ad acquistare un difensore centrale che abbia certe caratteristiche. Così come la Juventus che dovrà sostituire sia Bremer che Cabal.

Intanto, una notizia di mercato ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Infatti, a gennaio, Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle. Il giocatore, però, potrebbe tradire i suoi vecchi tifosi del Milan e andare alla squadra rivale.

Serie A, torna Tonali? Pronto lo sgarbo al Milan

Sandro Tonali potrebbe tornare in Serie A. Dopo le avventure con le maglie di Brescia e Milan, il giocatore è andato in Premier League al Newcastle, ma dopo un inizio di avventura soddisfacente, il giocatore è scalato nelle gerarchie.

Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, il centrocampista potrebbe andare alla Juventus a gennaio. I bianconeri stanno pensando di sacrificare Yildiz per arrivare a lui e rinforzare la linea mediana. Ma occhio perchè l’ex Milan non è l’unico giocatore che stanno puntando a Torino.

Non solo Tonali, un altro nel mirino della Juventus

Come detto, la Juventus, ha bisogno di un difensore centrale che possa sostituire Bremer. E, con i soldi dell’eventuale cessione dell’esterno turco a gennaio, parte di questi potrebbe essere dirottata su Milan Skriniar.

L’ex capitano nerazzurro è fuori dai piani di Luis Enrique e la sua esperienza al Paris Saint-Germain è stata parecchio deludente visto che non è mai riuscito a trovare la continuità sperata.