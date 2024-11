Roma, addio a Ranieri | L’annuncio a sorpresa dopo pochi giorni

Il giocatore potrebbe salutare la Capitale e la squadra giallorossa. La sua avventura è finita?

Le ultime due settimane, in casa Roma, sono state caratterizzate dall’esonero di Ivan Juric ed il ritorno sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri. Per il tecnico testaccino, che aveva deciso di finire la sua carriera da allenatore, questo è il terzo ritorno sulla panchina di quella che rappresenta la sua squadra del cuore.

Ma se il suo ritorno è sicuramente una notizia che fa molto piacere a tutto l’ambiente giallorosso, ecco che il lavoro sarà molto duro. Infatti, la squadra, non sta riuscendo a trasporre in campo le aspettative che ci si attendeva dopo la fine del mercato. Oltre all’esonero del tecnico croato, c’era stato anche quello di Daniele De Rossi.

Tutto questo, ha provocato parecchio malcontento nell’ambiente e varie lamentele e proteste nei confronti della società, con la proprietà in primis. Per Ranieri, insomma, ci saranno tanti ostacoli da affrontare in questa sua esperienza.

Intanto, come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia che riguarda un giocatore della squadra giallorossa. Il ragazzo potrebbe dire addio alla Capitale e continuare la sua carriera calcistica altrove.

Roma, il calciatore saluta la squadra giallorossa

La società giallorossa, dunque, con Ranieri in panchina, deve già affrontare la prima grana. Infatti, Paulo Dybala è un caso. Sulle condizioni fisiche dell’attaccante argentino si è detto tanto, ma, ad ogni partita, le sue reali possibilità di giocare in campo sono sempre in dubbio.

Di lui, ai microfoni di TuttoNapoliweb.com, ha parlato l’ex bianconero, Angelo Di Livio che non ha usato mezzi termini nei confronti della Joya. Ecco le sue parole: “Ad oggi è un malato immaginario. In carriera non mi è mai capitato di avere un compagno fragile come lui. A fine stagione andrà via: il suo ciclo alla Roma è finito”.

Dalla voglia di rimanere estiva all’addio

Eppure, la scorsa estate, lo stesso Dybala era stato tentato da un’offerta enorme proveniente dall’Arabia Saudita. Il giocatore, dopo averci lecitamente pensato a fondo, ha deciso di declinarla e di rimanere in maglia giallorossa anche per la stagione successiva, mandando in delirio i tifosi della Roma.

La prossima estate, invece, dovrebbe essere quella dell’addio definitivo. Un giocatore che non è riuscito a mostrare a Roma quello che ha fatto vedere con la Juventus.