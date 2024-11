Rabbia Lautaro Martinez, scossone imprevisto all’Inter | Inzaghi deve intervenire immediatamente

Dopo la partita contro il Venezia, quanto detto da Lautaro Martinez ha fatto molto discutere

Lo scorso turno di campionato è stato, per l’Inter, al cardiopalma. Infatti, la squadra nerazzurra, dopo aver avuto tantissime occasioni – anche se giocando una gara al piccolo trotto – ha rischiato di pareggiarla all’ultimo sospiro della partita. Solo il colpo di mano del giocatore del Venezia ha fatto sì che il gol dei lagunari venisse annullato.

L’umore, nonostante i tre punti, non era dei migliori. La squadra nerazzurra, come capitato troppo spesso in questo inizio di campionato, ha rischiato di dilapidare altri punti preziosi che non le avrebbero consentito di avvicinarsi in classifica al Napoli, sconfitto per 3-0 dall’Atalanta allo stadio Maradona.

Insomma, c’è ancora veramente tanto da fare per Simone Inzaghi e i suoi giocatori che dovranno risolvere questi problemi e ritrovare necessariamente la forma migliore, soprattutto in vista di partite importanti come quelle contro l’Arsenal in Champions League e proprio contro il Napoli.

Intanto, a fine partita, il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez è sembrato molto agitato e ha lanciato un messaggio a tutta la squadra che ha generato molte discussioni tra gli addetti ai lavori.

Lautaro e le parole che hanno fatto discutere

Lautaro, come detto, a fine partita, è stato intervistato da Dazn e non ha usato mezzi termini per strigliare le sua squadra e per l’arbitraggio dopo quanto accaduto in campo nonostante una vittoria preziosissima. Il rischio sarebbe stato quello di perdere una ghiotta opportunità.

Ecco le parole di Lautaro: “Nel primo tempo 0 minuti di recupero, nel secondo 7. Per andare avanti dobbiamo migliorare tutti, il calcio va avanti e noi ci fermiamo. Da qui la mia rabbia. Dovevamo chiuderla prima? Certo, scusami sono troppo agitato. Noi dobbiamo chiuderle, è già successo contro la Juventus. Siamo consapevoli di questo”.

Inzaghi, c’è ancora tanto da lavorare

Dunque, aldilà delle scelte arbitrali, anche per Inzaghi c’è parecchio da lavorare. Il tecnico interista, infatti, deve aggiustare molte cose per la sua squadra. In primis, la mira. Tante, troppe le occasioni sprecate per mancanza di cattiveria sotto porta. La squadra crea tantissimo, ma concretizza poco.

E poi, soprattutto, gli svarioni difensivi. I nerazzurri è vero che hanno per lo più dominato la partita, ma in un paio di occasioni – soprattutto in quella di Oristanio – hanno seriamente rischiato di passare in svantaggio. E solo un grande Sommer ha permesso di ottenere i tre punti.