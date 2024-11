Chiesa torna in Serie A, addio Liverpool | Super colpo praticamente gratis

Federico Chiesa può tornare di nuovo in Serie A dopo il trasferimento al Liverpool della scorsa estate

Uno dei tormentoni dello scorso mercato è stato senza dubbio quello inerente al trasferimento di Federico Chiesa. L’ex esterno della Juventus, era stato messo fuori rosa dalla società bianconera e costretto ad allenarsi a parte per tutto il ritiro. Una situazione sicuramente non semplice da gestire per lui che, almeno all’inizio, avrebbe voluto rimanere a Torino.

Successivamente, capito che la situazione non sarebbe cambiata, il giocatore ha iniziato a vagliare le varie opzioni tra le squadre interessate. C’era stato l’interessamento della Roma, che poi, però, ha virato su Soulè. Anche il Milan si era interessato a lui per la corsia destra, così come l’Inter che avrebbe voluto impiegarlo come seconda punta, ma solo se fosse andato via gratis dalla Juventus.

Alla fine, negli ultimi giorni di mercato, c’è stato il blitz del Liverpool. La società inglese ha pagato 15 milioni di euro alla Vecchia Signora per acquistare il suo giocatore e portarlo ad Anfield. Ma l’avventura in Premier League non sta andando come sperato. Le condizioni fisiche non perfette e un livello non ancora al pari dei compagni ne hanno limitato il minutaggio e l’integrazione.

Proprio per questo, non è esclusa l’ipotesi addio. Anzi, ci sarebbero anche alcune squadre in Serie A pronte a valutare le condizioni per poterlo avere con sè.

Chiesa torna in Serie A? Le squadre in lizza

Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, Federico Chiesa potrebbe ritornare a sorpresa in Italia. Il giocatore, come anticipato, non sta vivendo la sua migliore stagione al Liverpool e potrebbe già cambiare aria questa estate.

Su di lui ci sono ancora una volta gli interessi di Inter e Milan. I rossoneri potrebbero pensarci in caso di addio di Leao. I nerazzurri per rimpolpare il reparto offensivo. Il classe 1997 andrebbe via a prezzo di saldo, ma il discrimine fondamentale sarebbe quello dell’ingaggio da pagare.

Inter, ritorno di fiamma per Chiesa? Dove giocherebbe in nerazzurro

All’Inter, Chiesa, piace da parecchio tempo. Il ragazzo è uno dei pallini di Piero Ausilio che lo cercato spesso già ai tempi della Fiorentina. Inzaghi, su di lui, ha un’idea ben precisa su dove schierarlo.

Per il tecnico nerazzurro, infatti, l’ex Viola sarebbe perfetto come seconda punta che, con i suoi strappi, apra le difese avversarie e crei la superiorità numerica in campo. Solo ipotesi per ora. Ma nei prossimi mesi se ne saprà di più.