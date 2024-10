Campionato falsato | L’annuncio improvviso travolge la Serie A

Dichiarazioni forti in merito al regolare svolgimento del campionato di Serie A

Questo week-end calcistico, in attesa del turno infrasettimanale, si è aperto, per quanto riguarda la lotta per lo scudetto, con la preziosissima vittoria del Napoli contro il Lecce. Il gol di Di Lorenzo ha regalato agli uomini di Antonio Conte l’allungo sull’Inter seconda in classifica, consolidando ulteriormente il primo posto.

I nerazzurri, a tal proposito, hanno sciupato un’occasione ghiottissima di rilanciarsi. La squadra di Inzaghi dopo avere avuto due gol di vantaggio, ha sprecato tre occasioni limpidissime che hanno permesso alla Juventus di rimanere in partita e di pareggiare i conti con la doppietta di negli ultimi minuti di partita.

Un 4-4 sicuramente scoppiettante, ma che ha deluso e molto soprattutto i nerazzurri per la tenuta della squadra. Ha chiuso la giornata la clamorosa vittoria della Fiorentina contro la Roma per 5-1. I Viola sono stati trascinati dalla doppietta di un ritrovato Moise Kean autore, inoltre, di una grande prestazione.

Ma aldilà di tutto questo, quello che scuote il mondo della Serie A sono parole molto pesanti. Infatti, il giornalista, ha messo in dubbio la regolarità dell’intero campionato.

“Campionato falsato”: le parole che scuotono la Serie A

Carlo Pellegatti, giornalista vicino alle cose di casa Milan, è intervenuto sul proprio canale Youtube per parlare del rinvio della partita contro il Bologna. Il giornalista non ha usato mezzi termini e ha ammesso che “il Milan pensa che il campionato sia stato falsato e manomesso poichè la partita si giocherà probabilmente il 26 febbraio”.

Insomma, una decisione che nell’ambiente rossonero non è stata affatto presa bene. Anche la dirigenza milanista avrebbe voluto giocare la gara, ma così non è stato. Adesso bisognerà attendere la decisione in merito alla data di rinvio.

Rinvio di Bologna-Milan: cosa è successo

Le polemiche per il rinvio della partita tra Bologna e Milan non sono mancate. Infatti, come anticipato, la dirigenza rossonera avrebbe voluto giocare la partita anche in campo neutro. Il tutto è dipeso da un’ordinanza del sindaco della città emiliana, Lepore, che ha chiuso tutti gli impianti sportivi dal momento che le previsioni metereologiche davano una situazione di emergenza.

Da qui, l’impossibilità di poter utilizzare lo stadio Dall’Ara per la partita. Tante ipotesi erano state avanzate, ma alla fine si è deciso per il rinvio, lasciando molto malcontento a tutto l’ambiente milanista.