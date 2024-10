Bufera su Frattesi, trattato così da tutti | La mossa a sorpresa di Inzaghi

Su Davide Frattesi si è montata una vera e propria bufera dopo quanto accaduto nella sfida contro la Juventus

L’Inter ripartirà dalla partita contro l’Empoli dopo il deludente pareggio ottenuto in casa contro la Juventus. Un 4-4 che lancia un campanello d’allarme in casa nerazzurra. Infatti, gli uomini di Inzaghi, hanno ulteriormente perso terreno dalla vetta della classifica e distano dal Napoli capolista ben quattro punti.

La fase difensiva ha lasciato molto a desiderare. Quattro gol presi su cinque tiri subiti è davvero una media troppo alta e che la squadra che ha vinto lo scudetto nella passata stagione non può permettersi. Non solo, ma anche gli errori individuali la stanno facendo da padrone. Sembra quasi che i giocatori nerazzurri abbiano la pancia piena dopo lo scudetto della passata stagione.

Ma, seppur grandioso e significativo, quella vittoria rappresenta già il passato. La nuova stagione è cominciata e i nerazzurri non sembrano essere ancora sul pezzo per provare a rivincere. Una situazione che preoccupa sicuramente i tifosi, ma soprattutto Simone Inzaghi che, dopo la partita, non le ha mandate a dire.

Intanto, su Davide Frattesi, è stata montata una grande bufera. Il centrocampista è nell’occhio del ciclone dopo quanto accaduto proprio nel match contro la squadra bianconera.

Frattesi, è bufera: le considerazioni

La partita di Frattesi contro la Juventus è stata forse la peggiore da quando il giocatore veste la maglia nerazzurra. Il Corriere dello Sport ha detto di lui che “non becca mai palla, azzoppando il centrocampo dell’Inter”. Un giudizio molto negativo a cui fanno eco quelli degli altri quotidiani sportivi.

Frattesi dovrà recuperare subito terreno. Una partita no può certamente capitare. Ma in quel momento della gara, in una sfida così importante come il derby d’Italia, c’era sicuramente bisogno di qualcosa di più per mantenere il vantaggio di due gol, poi vanificato.

Frattesi, dov’è la verità?

Eppure, nei giorni scorsi, a furor di popolo tanti addetti ai lavori avevano chiesto la titolarità proprio del centrocampista nerazzurro. Le prestazioni con la maglia della Nazionale avevano fatto vedere ottime cose, ma all’Inter, in questo momento la situazione è un po’ diversa. In nerazzurro, nella sua mattonella di campo, c’è Barella che è e deve rimanere l’assoluto padrone di quella posizione.

Frattesi, se vorrà continuare a vestire la maglia dell’Inter, dovrà convincersi che, in questo momento, c’è chi sta dimostrando di avere più qualità di lui, che non vuol dire certamente che abbia il posto assicurato. Ma dopo la partita contro la Juventus, sicuramente qualche riflessione andrà fatta e non solo su di lui.