Tutto merito di Conte | Sorpresa Inter, l’annuncio ufficiale che svela tutto a distanza di anni

Dopo tanti anni, c’è l’annuncio ufficiale che svela un retroscena su una stagione nerazzurra

L’Inter si è ritrovata con la vittoria contro la Roma che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di ritornare al secondo posto in classifica a meno due punti dal Napoli capolista. Una vittoria non bella dal punto di vista del gioco, ma che ha permesso di riottenere alcune certezze, due tra tutte la conferma del ritorno al gol di Lautaro Martinez e la porta inviolata.

Inzaghi può essere soddisfatto e può preparare al meglio la prossima partita contro lo Young Boys prima di un altro big match contro la Juventus. Una sfida non semplice, visto che la squadra di Motta, a parte la partita contro il Cagliari, non ha subito gol in campionato per otto turni registrando, al momento, la miglior difesa.

Insomma, bisognerà faticare molto e Inzaghi dovrà preparare la gara sotto ogni dettagli e per ogni situazione di gioco. Questo, per evitare che il Napoli di Antonio Conte possa allontanarsi in maniera da diventare irraggiungibile, visto che i partenopei hanno solamente una competizione in questa stagione.

Intanto, un ex nerazzurro, fa una rivelazione dopo tanti anni in merito ad una stagione in particolare. Una rivelazione che farà storcere il naso a qualche tifoso interista.

Inter, c’è l’annuncio ufficiale dopo tanto tempo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex nerazzurro Antonio Candreva ha parlato del suo ex allenatore Antonio Conte che ha avuto sia in Nazionale che all’Inter. Ecco le sue parole: “E’ un allenatore forte, capace di trametterti tantissimo umanamente. Io l’ho avuto in due versioni, una in Nazionale, dove il tempo non è costante come nel club. Poi ne ho avuta un’altra all’Inter”.

L’esterno, poi, ha continuato: “Ti da tanto, quando scendi in campo sei consapevole della tua forza a prescindere da contesto e avversario. E’ il miglior allenatore che abbia mai avuto e sta facendo molto bene a Napoli, come ovunque sia andato”.

Antonio Conte: da capo a rivale nerazzurro

Antonio Conte ha avuto una grande esperienza sulla panchina dell’Inter. L’attuale tecnico del Napoli è riuscito a vincere lo scudetto con i nerazzurri prima di lasciare la panchina. Una scelta che i tifosi non gli hanno perdonato non tanto per la decisione in sè, quanto per aver abbandonato la squadra in un momento di difficoltà economica.

Adesso, l’ex ct, si trova sulla panchina del Napoli ed è primo in classifica. Da capo a rivale, Antonio Conte – così come Thiago Motta – è il primo rivale per la vittoria dello scudetto. Uno scudetto che ci si giocherà fino all’ultima giornata di campionato.