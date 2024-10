Inter, troppi gol subiti | I numeri rispetto allo scorso anno

Ieri sera nella partita contro il Torino, i nerazzurri hanno subito il loro ottavo e nono gol di questo campionato. Il dato inizia a diventare preoccupante se si considerano i numeri dello scorso anno.

Inter – Ieri sera i nerazzurri sono tornati in campo per la loro terza vittoria consecutiva contro il Torino. I granata sono una delle squadre più in forma del campionato per i nerazzurri è una vittoria fondamentale. Vittoria arrivata grazie alla tripletta di Marcus Thuram e all’espulsione di Maripàn che ha costretto il Torino a giocare quasi l’intera partita in 10. Ciò non ha impedito comunque ai granata di provare a portare a casa il risultato mettendo a segno 2 gol in casa dell’Inter.

Inter, bisogna sistemare qualcosa in difesa

Sono proprio i due gol subiti a far storcere il naso ai tifosi interisti. Quelli di ieri sono stati l’ottavo e il nono gol subito dai nerazzurri in sole 7 partite, per di più contro una squadra con soli 10 giocatori. L’Inter ha mantenuto le reti inviolate soltanto in due occasioni, contro Atalanta e Lecce, i 9 gol sono arrivati in 5 occasioni. È un dato preoccupante che certifica le pesanti distrazioni dei nerazzurri in fase difensiva, un dato che non rispecchia assolutamente la scorsa stagione.

I nerazzurri ne hanno subiti solo 22 lo scorso anno

C’è stato un cambio drastico rispetto alla scorsa stagione, stagione in cui l’Inter puntò al record di minor gol subiti. Soltanto 22 in 38 gare, un gol ogni 155 minuti, media pazzesca che ha contribuito allo scudetto dello scorso anno. Mentre quest’anno i nerazzurri si aggirano su un gol ogni 70 minuti, media che li porterebbe a fine stagione ad aver subito più del doppio dei gol dello scorso anno. La situazione è sotto gli occhi di tutti anche dei giocatori che non possono più schivare le domande dei giornalisti incuriositi dal pesante cambiamento.