Inter, occhio al City! | Osservatori al Meazza

L’Inter giocherà sabato sera, allo stadio Giuseppe Meazza, contro il Torino per il campionato. Intanto, dovrà fare attenzione alla presenza di alcuni osservatori del Manchester City

Inter che sabato sera sarà impegnata in un difficile turno di campionato contro una delle sorprese di questo campionato, ovvero il Torino di Paolo Vanoli. I nerazzurri e i granata sono a pari punti in classifica e cercando, per motivi differenti, entrambi la vittoria. Intanto, sugli spalti, ci saranno alcuni osservatori del Manchester City che saranno allo stagione per osservare un nerazzurro ed un granata.

Inter, il City manda i suoi osservatori: ecco per chi

Inter che, ovviamente, dovrà pensare al campo perchè vincere contro la squadra granata diventa fondamentale. Ma la dirigenza deve guardarsi le spalle dalla presenza di alcuni osservatori del Manchester City. Come si sa, la società inglese ha perso Rodri per tutta la stagione e sta cercando un giocatore capace di sostituirlo. Tra i nerazzurri, Guardiola, apprezzerebbe avere con sè Barella. Il ragazzo sarà fuori per infortunio, ma potrebbe essere anche l’occasione per chiedere qualche informazione. Per Calciomercato.com, il nerazzurro non è l’unico giocatore che interessa. Infatti, piace molto anche il centrocampista del Torino, Samuele Ricci che sta facendo benissimo sia con la maglia granata che con quella della Nazionale.

Barella, l’intenzione dei nerazzurri è molto chiara

Nicolò Barella è un giocatore che piace da tempo al Manchester City, ma non solo. Il centrocampista nerazzurra fa gola a tantissime big europee, ma l’intenzione della società di viale della Liberazione è molto chiara. Barella rappresenta un pilastro ed un patrimonio importantissimo per la società. Dunque, non è in uscita. E questo attestato di stima è stato colto anche dal ragazzo che ha rifiutato sia il Real Madrid che lo stesso City e ha deciso di rinnovare il suo contratto con l’Inter prima dell’inizio dell’Europeo, per evitare ogni tipo di voce durante il mercato.