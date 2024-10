Inter, osservatori presenti allo stadio | Ecco chi c’è nel loro mirino

Secondo il quotidiano britannico “The Guardian” gli osservatori del Manchester City saranno a Milano sabato sera in occasione di Inter – Torino. Nel radar degli uomini di Guardiola ci sarebbero Nicolò Barella e Samuele Ricci.

Inter – Sabato sera alle 20:45 i nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno il Torino di Paolo Vanoli. Il tecnico dei granata non sarà sulla panchina del Torino a causa della squalifica subita nell’ultima giornata. Le squadre si trovano entrambe a 11 punti dopo 7 giornate di campionato, entrambi i tecnici molto probabilmente vorranno schierare le migliori formazioni. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, sugli spalti potrebbero esserci degli osservatori intenti a valutare le caratteristiche di alcuni giocatori in campo.

The Guardian: “Gli osservatori del Manchester City saranno presenti durante Inter-Torino!”

Una missione per nulla segreta quella degli osservatori del Manchester City, secondo il quotidiano The Guardian gli uomini dei Citizen saranno presenti sugli spalti per osservare due giocatori. I nomi comunicati dal giornale britannico sarebbero: Nicolò Barella e Samuele Ricci. Se la presenza del centrocampista granata è da dare quasi per certa, non possiamo dire la stessa cosa per il vice-capitano nerazzurro. Nicolò Barella sta ancora affrontando un infortunio subito durante l’ultimo derby contro il Milan. I tempi di rientro del centrocampista erano fissati per dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, sarà quasi impossibile vederlo in campo contro il Torino salvo un recupero fuori dall’ordinario.

L’intenzione sarebbe quella di sostituire Rodri

La volontà del Manchester City sarebbe quella di trovare un sostituto per Rodri. La scorsa stagione è stata probabilmente la migliore del centrocampista spagnolo, arrivando anche a essere inserito tra i favoriti per la vittoria del Pallone d’oro. Purtroppo il giocatore ha subito un pesante infortunio che probabilmente non gli consentirà di tornare in campo per l’intera stagione. Dunque il Manchester City avrebbe intenzione di presentare una maxi offerta ai nerazzurri per portare via Nicolò Barella.