“Inter, si sta esagerando” | Il giornalista non ci sta

L’Inter non sta avendo un inizio di stagione particolarmente brillante quest’anno. Tante critiche sono piovute sui nerazzurri, ma per qualcuno si sta esagerando in questo senso

Inter che si lecca ancora le ferite post derby. La squadra nerazzurra vuole avviare un filotto di vittorie, ma in questo momento resta nella mente la partenza a singhiozzo. Tanti addetti ai lavori hanno criticato la squadra nerazzurra anche per l’atteggiamento in campo avuto fino a questo momento. Ma per qualcuno, come Stefano Cecchi, si sta esagerando sui giudizi negativi.

“Inter, così si esagera”. Stefano Cecchi non ci sta

Inter che è ancora convalescente dopo il derby e che cerca la cura migliore nella continuità di risultati che, in questo inizio di stagione, non c’è per niente stata. Ma per alcuni, come Stefano Cecchi, certe critiche alla squadra di Simone Inzaghi sono eccessive.

Ecco le parole di Cecchi a Radio Sportiva: “Capisco che il calcio è momento, carpe diem, cogliere l’attimo, ma sull’Inter si sta un po’ esagerando. Se riavvolgiamo il nastro alla settimana scorsa e tornando al post di Manchester dell’Inter raccontavamo altro. Non è ad un capolinea, a volte va in difficoltà perché in alcuni ruoli è in là con gli anni e ci può stare qualche una partita a vuoto. Ma ha seconde linee importanti, non è male, l’Inter non è finita! Aspetterei a giudicarla, diamogli tempo perché sarà protagonista in campionato e rischia di esserlo anche nelle coppe”.

Inzaghi vuole la continuità ed è disposto anche a scelte forti

Simone Inzaghi non ha digerito questo inizio di stagione e l’atteggiamento della squadra. Vero, la forma di molti non è ancora ottimale. Ma l’impressione è che quella fame avuta nello scorso anno è un po’ scemata. Per questo, il tecnico nerazzurro, è pronto anche a scelte drastiche come l’esclusione dai titolari di alcuni big. A partire da Pavard, visto fuori condizione, con la possibilità per Bisseck di trovare maggiore spazio. Occhio anche a Mkhitaryan, insostituibile lo scorso anno e che adesso potrebbe lasciare il posto a Zielinski. Chi potrebbe approfittarne in avanti, invece, è Taremi, con Thuram e Lautaro a fargli spazio.