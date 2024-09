Buchanan, occhio all’esterno | La novità importantissima

Tajon Buchanan è ancora ai box e sta provando a recuperare dall’infortunio alla tibia accorso questa estate. Ma sul giocatore arriva la grandissima notizia che fa felice Inzaghi

Buchanan lavora molto duramente ad Appiano Gentile per provare a recuperare al meglio dall’infortunio. L’esterno canadese, questa estate, infatti, ha subito la rottura della tibia con la propria nazionale mentre era impegnato in Copa America. Un infortunio che gli ha impedito di fare la preparazione con i compagni. Ma nelle ultime ore è arrivata una grandissima notizia sull’esterno classe 1999.

Buchanan lavora, Inzaghi sorride: ecco quando potrà tornare in campo

Buchanan lavora in silenzio per recuperare dall’infortunio, ma Simone Inzaghi può sorridere perchè dai box arriva una grande notizia sul giocatore. Infatti, c’è la data da cerchiare in rosso per il suo ritorno in campo. Qualche settimana fa il rientro era stato fissato per metà ottobre, ma adesso ci sono anche le ipotesi per le possibili partite. La prima è quella contro la Roma al rientro dalla pausa con le nazionali. La seconda, quella in Champions League contro lo Young Boys. Visto il recupero lampo, infatti, il canadese è stato inserito in lista al posto di Correa e del nuovo arrivato Tomas Palacios. Questo porterà inevitabilmente a delle riflessioni sull’impostazione dell’organico e su alcune situazioni.

Inzaghi, adesso la rosa sarà al completo: ecco la situazione

Inzaghi, con il ritorno del canadese, può sicuramente essere soddisfatto, visto che avrà tutti gli uomini a propria disposizione. Ma ci sarà inevitabilmente da fare qualche riflessione in merito all’organico nerazzurro. Perchè a quel punto, Carlos Augusto tornerà a ricoprire il ruolo che gli era stato preventivato a inizio stagione, ovvero quello di braccetto di sinistra di difesa. Mentre, per quanto riguarda Buchanan, sarà il vice-Dimarco. A quel punto, chi sarebbe in extra numero è Palacios che potrebbe andare a trovare minutaggio altrove.