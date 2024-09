Lautaro, dalle parole ai fatti | Ecco cos’ha fatto il Toro

Lautaro Martinez sta faticando e non poco in questo inizio di stagione che non ha ancora visto la sua presenza in zona gol. L’argentino, intanto, è passato dalle parole ai fatti

Lautaro è in un momento di difficoltà. Il ritorno anticipato dalle vacanze per rientrare in tempo per il campionato, non ha permesso al capitano nerazzurro di essere al massimo della forma fino a questo momento. E la mancanza nel tabellino dei marcatori lo dimostra ulteriormente. Il centravanti, però, è passato dalle parole ai fatti e vuole recuperare in fretta la forma perduta.

Lautaro, testa bassa e pedalare: il Toro lo dimostra con i fatti

Lautaro Martinez è passato dalle parole post-derby contro il Milan, ai fatti. L’argentino aveva detto di dover lavorare ancora più duramente per ritornare ad avere la forma migliore e così è stato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro ha deciso, insieme ad Inzaghi e allo staff tecnico, di lavorare ancora di più rimanendo più tempo alla Pinetina, con un programma personalizzato in grado di fare recuperare quanto prima il terreno perduto. Il capitano interista non vuole perdere tempo ulteriore, anche perchè i punti in classifica sono davvero pochi. Ci vorrà anche un po’ più malleabilità nei confronti del turn-over, accettando di rimanere fuori per fare in modo che i carichi possano aderire al meglio.

Il capitano nerazzurro e i numeri impietosi: serve una svolta

I numeri del capitano nerazzurro, però, dicono tanto del momento del giocatore. Dal primo marzo, infatti, il Toro ha messo a segno solamente una rete. Un bottino a cui nè la squadra, nè lui e nè i tifosi erano abituati a vedere. Adesso, con questo lavoro da svolgere, Lautaro vuole allontanare le critiche e vuole riportare l’Inter a competere ancora per vincere lo scudetto. Il bis consecutivo, ad Appiano Gentile, manca da ben 14 anni. Ma servirà faticare tantissimo per raggiungerlo.