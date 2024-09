Inzaghi, due cambi certi per Udine | La probabile formazione

Simone Inzaghi ancora molto scottato dalla sconfitta e dalla prestazione della sua squadra nel derby. Il tecnico medita qualche cambio di formazione in vista dell’Udinese

Inzaghi non ci sta e vuole ripartire subito. Dopo la sconfitta nel derby ed un inizio di stagione non proprio esaltante, fatto di pochi punti in classifica, il tecnico nerazzurro ha intenzione di porre rimedio alla situazione. La prossima sfida sarà contro l’Udinese, squadra che ha dimostrato di essere parecchio in palla. Il tecnico interista sta meditando di fare qualche cambio di formazione in vista di sabato.

Inzaghi non ci sta: due cambi certi in vista della sfida all’Udinese

Inzaghi vuole ritornare a macinare punti in classifica come fatto nella passata stagione. Il tecnico nerazzurro, infatti, è rimasto molto scosso ed amareggiato per aver perso il derby in questo modo. Una squadra che non ha lottato e che si è fatta mettere sotto dall’avversario. Per questo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’allenatore interista vuole apportare dei correttivi. Ed entrambi riguardano la linea mediana del campo. Sicuro di partire da titolare Frattesi, che contro il Milan ha deluso ed ha fatto l’errore che ha portato al gol di Gabbia. Il classe 1999 giocherà al posto di Barella. Poi, dovrebbe rimanere fuori Mkhitaryan, il cui rendimento è calato rispetto alla passata stagione. Al suo posto dovrebbe giocare il polacco Zielinski.

Udinese tappa fondamentale: ecco chi schiererà il tecnico nerazzurro

La partita contro l‘Udinese sarà una tappa fondamentale per riprovare a macinare punti in classifica. Oltre ai due giocatori sopra menzionati, il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare anche Sommer in porta. I tre dietro dovrebbero essere Pavard, Acerbi e Bastoni. In mezzo, Dumfries è in ballottaggio con Darmian, ma dovrebbe giocare, così come saranno in campo Calhanoglu e Dimarco. In avanti, ancora fiducia a Lautaro – che deve ritornare in forma – e Marcus Thuram.