Inter, Adriano non ti ha dimenticata | Il suo parere su Thuram

L’ex attaccante nerazzurro ha recentemente rilasciato un’intervista per i giornalisti della Gazzetta dello Sport dove non sono mancate le domande sull’Inter e i suoi giocatori

Adriano Leite Riberio è uno dei simboli dell’interismo del primo decennio degli anni duemila. Due scudetti vinti con la maglia dei nerazzurri e un potenziale che forse non ha mai raggiunto il proprio picco. Questo non ha impedito all’Imperatore Adriano di far breccia nei cuori dei nerazzurri. L’ex attaccante ha recentemente rilasciato un’intervista per la Gazzetta dello Sport, le domande sull’attuale situazione dell’ Inter e sui suoi attaccanti non sono di certo mancate.

Adriano: “Io l’Inter la adoro”

Il giornalista di Gazzetta ha chiesto ad Adriano se a distanza di anni l’amore per la squadra nerazzurra è sempre lo stesso, l’Imperatore ha risposto che non riesce più a seguire le partite come prima ma questo non lo allontana dal suo amore per l’Inter. “L’Inter mi ha “consacrato” Imperatore. Non è abbastanza? Sono sempre stato trattato come un figlio da tutti, sia dal club che dalla gente. A Milano ho lasciato ricordi dolorosi, ma anche tanti belli, anzi meravigliosi. Posso solo dire una cosa: io l’Inter la adoro, la adorerò sempre. E la tifo, contro il Milan e contro tutte le altre squadre“.

I suoi pareri su Lautaro e Thuram

Non potevano poi mancare le domande su Lautaro e Thuram. In particolare quest’ultimo ha tra i suoi idoli proprio l’Imperatore. L’ex attaccante ha detto che è bello essere l’idolo di un giocatore così forte, per poi ricordare dei tempi in cui giocava contro il padre di Marcus. Per quanto riguarda Lautaro invece: “Su Lautaro non c’è bisogno di commentare troppo: è un centravanti “illuminato”. Ma tutti gli attaccanti sanno colpire, a partire da Thuram: l’Inter davanti fa male, Inzaghi ha creato una squadra potente ed efficace“