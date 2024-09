Ventola: “Derby?Ecco chi vince” | E su Lautaro giudizio netto

Nicola Ventola ha parlato del derby di questa sera, facendo il suo pronostico sulla vittoria. L’ex attaccante nerazzurro, si è anche soffermato a parlare della crisi da gol di Lautaro

Ventola è intervenuto per parlare del derby di Milano di questa sera. Una partita sicuramente avvincente e che ha tanti contenuti da dare. L’Inter per provare a scavalcare le rivali per lo scudetto. Il Milan per rientrare in corsa e mandare via tutte le critiche di questi giorni. L’ex attaccante nerazzurro, poi, ha anche dato un giudizio abbastanza netto sul capitano interista Lautaro Martinez, ancora a secco di gol.

Ventola: “Derby? Una favorita. Il Milan ha qualità, ma degli aspetti non stanno andando”

Ventola ha analizzato, a Tuttosport, gli aspetti significativi del derby di questa sera, parlando della sua favorita per la vittoria dei tre punti.

Ecco le parole di Ventola: “L’Inter è favorita contro il Milan, ma lo è in generale su tutti. Io sui rossoneri mi ero espresso in modo positivo e continuo a dire che abbiano una rosa molto competitiva: una squadra con quell’organico può saper far male. Non è partita bene, non c’è equilibrio. A mio avviso alcuni giocatori possono essere fuori ruolo, tipo Loftus-Cheek, che schiererei più avanti, mentre Reijnders dovrebbe arretrare un po’. C’è da lavorare meglio al Milan, non solo sull’aspetto tecnico-tattico, ora lo si deve fare anche sulla testa dei giocatori, c’è pressione. Tenendo conto di tutto, della forza delle due squadre, ma anche del momento, cioè del punto di vista mentale e di quello della quadratura attuale, vedo troppo divario”.

L’ex attaccante nerazzurro su Lautaro: “Se non fai preparazione, ci metti di più ad entrare in forma”

Poi, l’ex attaccante nerazzurro, si è espresso anche sul capitano interista, Lautaro Martinez: “Se non fai la preparazione estiva ci metti molto più tempo a entrare in forma, parlo da ex calciatore. Ci sta che Lautaro Martinez non sia al 100%, ma il giocatore non si discute. Sento su di lui cose assurde, segnerà tanti gol. Poi a me piace come si sacrifica. Si sblocchi presto, magari nel derby, almeno lo lasciano stare”.