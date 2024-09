De Grandis: “Ecco dove si decide il derby” | L’analisi tattica

Stefano De Grandis, giornalista per Sky Sport, dagli studi dell’emittente, ha parlato del derby. Il giornalista ha fatto la sua previsione sulla zona di campo in cui si deciderà la partita

De Grandis ha parlato del derby che Inter e Milan giocheranno questa sera. Una partita che ha tantissimi contenuti e che sicuramente si preannuncia avvincente. I nerazzurri, dovranno stare molto attenti alla voglia di rivalsa rossonera, pertanto dovranno giocare una partita tatticamente perfetta e preparare al meglio ogni tipo di situazione di gioco.

De Grandis: “La sfida tra Inter e Milan si decide in questa zona di campo”

De Grandis, dunque, ha fatto la sua analisi tattica della partita, parlando della zona di campo che potrà dire molto sul risultato finale del derby.

Ecco le parole di De Grandis: “Quando guardavo Monza-Inter, mi stupivo della scelta di Simone Inzaghi di schierare Darmian dal primo minuto. Io pensavo che Dumfries sarebbe stato più adatto a disputare quella partita dall’inizio. Ora vedo la probabile formazione del derby e penso alla stessa cosa, ma al contrario. Non mi sarei aspettato che Dumfries fosse avanti nelle gerarchie, ma a questo punto ho in mente il modo in cui sarà impostato il derby. Secondo me la sfida si deciderà su quella fascia, dove tutti spingono. Da lì potrebbe emergere la vincitrice del match”.

Lo stesso giornalista ha aggiunto: “Zielinski può insidiare Mkhitaryan per il derby. L’armeno è un po’ appannato”

Il giornalista, poi, ha aggiunto: “Quest’anno sta ruotando di più. Penso che Zielinski se la possa giocare con Mkhitaryan, per il derby, considerando che nelle ultime settimane l’armeno è stato un po’ appannato. Per quanto riguarda la cabina di regia, tra Asllani e Calhanoglu c’è una categoria di differenza, quindi capisco la scelta di Inzaghi di far ruotare il turco in vista dei successivi impegni”.