Inter, tutto pronto per il City | Un titolarissimo in dubbio!

Tutto pronto per l’esordio dei nerazzurri in Champions, la squadra di Inzaghi volerà a Manchester per affrontare i Citizens di Pep Guardiola.

Inter – Domani ci sarà il tanto atteso esordio di Uefa Champions League dei nerazzurri. Dopo un anno e mezzo dalla sconfitta subita ad Istanbul nel 2023, l’Inter di Simone Inzaghi affronterà nuovamente la temibile corazzata del Manchester City. Dopo quella famosa finale fu proprio l’allenatore del Manchester a fare dei grandi complimenti ad Inzaghi e alla sua squadra. Guardiola non ha mai nascosto che quella partita contro l’Inter fu molto difficile da preparare. Adesso le due squadre si riaffronteranno, ci saranno sostanziali differenze in campo.

Inter, occhio ad Haaland, sta macinando record!

Inutile girarci troppo attorno, la minaccia principale del Manchester City di Guardiola è indubbiamente Erling Haaland. Il norvegese sta polverizzando qualsiasi record legato al rapporto gol/presenze, basti solo pensare alle sue 70 presenze in Premier League condite da ben 72 gol. Numeri spaziali per un giocatore di soli 24 anni di età destinato a fare la storia del calcio moderno. Ovviamente Haaland non è l’unica minaccia di una delle squadre più forti di Europa. Il Manchester si presenta nuovamente in Champions come una delle favorite, anche quest’anno sono loro i campioni in carica delle Premier League. Sono gli unici insieme al Real Madrid che nessun club vorrebbe incontrare nel proprio percorso europeo.

Dimarco ha qualche problemino, potrebbe saltare l’esordio in Champions!

La partita di domenica sera contro il Monza ha lasciato il segno sul fisico di Federico Dimarco. L’esterno è arrivato al finale di partita stremato e al limite delle proprie possibilità, ciò ha comportato un inevitabile affaticamento muscolare che potrebbe tenerlo lontano dai campi per qualche partita. A rischio non c’è solo la partita con il Manchester City ma anche l’attesissimo derby in programma domenica sera contro il Milan.