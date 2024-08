Marchegiani: “Scudetto? Ecco la favorita. I nerazzurri…”

Marchegiani ha parlato dell’Inter e della lotta per lo scudetto. L’opinionista ha analizzato il momento della squadra nerazzurra dopo due giornate di campionato, ma anche dopo il percorso avuto nella passata stagione con la vittoria dello scudetto della seconda stella, ma anche analizzando quanto fatto sul mercato e su come i nerazzurri partono rispetto alle altre squadre rivali che si sono rafforzate in questa sessione estiva.

Marchegiani: “Scudetto? Inter avanti. Ora non è più un’ossessione”

Marchegiani, dunque, ha analizzato la griglia di partenza per il campionato di Serie A e, soprattutto, si è soffermato a parlare della squadra nerazzurra di Simone Inzaghi che, a suo modo di vedere, non ha più l’ossessione della vittoria dello scudetto, pur essendo la squadra favorita.

Ecco le parole di Marchegiani a Sky Sport: “L’Inter è chiaramente avanti rispetto a chi sta mettendo giocatori nuovi come altre squadre che lottano per il titolo. Mantenere questo assetto e cambiare relativamente poco lo può fare chi vince, gli altri un po’ meno. Secondo me la vittoria del campionato dà proprio questo all’Inter, ad Inzaghi più che ai calciatori ma anche a loro: dà la tranquillità di poter coinvolgere più giocatori, non è più un’ossessione quella di vincere il campionato, è più libero di testa anche lui”.

Inzaghi cerca la conferma: ecco cosa gli ha regalato il mercato

Simone Inzaghi ha sempre ammesso di volere il bis scudetto consecutivo che manca alla Milano nerazzurra da 14 anni. Ma le rivali si sono rinforzate moltissimo sia con i giocatori che in panchina. I nerazzurri, hanno fatto poco, in realtà, decidendo di confermare l’intero gruppo. A Milano sono arrivati a parametro zero Zielinski e Taremi, oltre agli investimenti fatti per Josep Martinez e Palacios. Il tecnico nerazzurro aveva chiesto una coppia per ogni reparto ed è stato accontentato. Adesso toccherà esclusivamente al campo di gioco. La prossima gara sarà complicatissima contro l’Atalanta.