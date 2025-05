Ecco che arriva Kevin de Bruyne | Sbarco fissato in Serie A: la data delle visite mediche

L’arrivo di Kevin de Bruyne al Napoli è cosa fatta: ecco quando ci saranno le visite mediche per il belga

La stagione del Napoli è stata entusiasmante. La squadra di Antonio Conte, con la vittoria ottenuta in casa contro il Cagliari, è riuscita a conquistare il suo quarto tricolore, il secondo negli ultimi tre anni. Ma questo è un successo che parte da lontano. Infatti, sono certi i meriti di un grandissimo allenatore e del suo staff tecnico.

Ma anche la gestione societaria è stata eccellente. Un presidente come De Laurentiis che, finalmente, è stato al suo posto ed ha lasciato deleghe a figure molto competenti. Come il direttore sportivo Manna che è riuscito a creare una grande squadra e farà ancora meglio in vista della prossima stagione.

Infatti, circolano già i primi profili che interessano la società campana. Il principale è quello di Kevin de Bruyne che lascerà il Manchester City a parametro zero e si accaserà in maglia azzurra.

I tifosi napoletani sono in fibrillazione per vedere il fuoriclasse belga e ci sarebbe già la data delle visite mediche per lui. Un arrivo importantissimo per il Napoli.

Napoli, arriva de Bruyne: ecco quando farà le visite mediche il belga

Kevin de Bruyne sarà un giocatore del Napoli. Il centrocampista belga, infatti, arriverà in azzurro a parametro zero dopo tanti anni in Premier League. Il giocatore guadagnerà 10 milioni di euro netti a stagione per due anni con opzione per un terzo.

Per lui, secondo quanto riportato da Spazio Napoli, ci sarebbe già la data fissata per le visite mediche. Infatti, dovrebbe essere il 4 giugno il giorno giusto per formalizzare nero su bianco questo incredibile colpo di mercato per gli azzurri.

Napoli, tutti gli obiettivi per l’estate

Se de Bruyne è sicuramente un super colpo per il Napoli, altri altrettanto importanti potrebbero arrivare. Infatti, la società partenopea, punta anche l’attaccante canadese, Jonathan David a parametro zero.

Inoltre, occhio anche alla possibilità di arrivare a Sanè. Mentre sembra in dirittura d’arrivo l’acquisto di Zhegrova dal Lille che piaceva a tantissime big europee. Occhio anche a Taylor dell’Ajax. Tanta carne al fuoco per Manna.