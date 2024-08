Inter-Lecce, Damascelli: “Rigorino di repertorio”

Inter-Lecce è stata la partita che ha portato la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi alla prima vittoria in campionato dopo il deludente pareggio ottenuto nel primo turno di campionato contro il Genoa. Un successo importante, anche perchè è avvenuto senza il totem Lautaro. Ma non sono mancate le polemiche per il rigore assegnato alla squadra nerazzurra. Di questo ha parlato il giornalista Tony Damascelli.

Inter-Lecce, Damascelli polemico: “Rigorino da repertorio”

Inter che, come detto, è riuscita a tornare alla vittoria in una partita contro una squadra che poteva risultare insidiosa vista la condizione non ancora ottimale. La squadra di Inzaghi, dopo essere passata subito in vantaggio con Darmian, ha controllato la partita ed è riuscita poi a chiuderla grazie al rigore di Hakan Calhanoglu.

Ma le polemiche non sono finite, soprattutto per quanto riguarda il calcio di rigore assegnato alla squadra nerazzurro per il fallo commesso su Thuram. Dalle pagine de Il Giornale, il giornalista Tony Damascelli, ha voluto parlare proprio di questo episodio.

Ecco le parole di Damascelli: “Basta il Lecce per guarire l’Inter, tutto previsto, Inzaghi ritrova la voce smarrita a Genova, fragile resistenza dei salentini, rigorino da repertorio, non avvertita l’assenza di Lautaro”.

Inzaghi può sorridere: sprazzi di vera squadra contro il Lecce

Simone Inzaghi, al netto delle polemiche, può sicuramente sorridere. Il tecnico nerazzurro, dopo il pari che aveva lasciato parecchia delusione contro il Genoa, sta pian piano ritrovando la sua squadra e la fame che aveva caratterizzato la passata stagione. I ritmi non sono ancora quelli dei bei tempi, ma sicuramente si è intravisto il potenziale della squadra. Adesso uno degli ostacoli più grandi come l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi, come si sa, ha da sempre il dente avvelenato contro la squadra nerazzurra e avrà intenzione di ottenere i tre punti a San Siro, soprattutto perchè la sua squadra è, ad oggi, nettamente la più in forma del campionato. I nerazzurri dovranno stare molto attenti.