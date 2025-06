Ben 8 PUNTI DI PENALIZZAZIONE | E’ notte fonda per la società: mazzata tremenda per i tifosi

Arriva la decisione definitiva nei confronti del club: ci sarà una penalizzazione da 8 punti in classifica

In Serie A, il campionato si è appena concluso, e tutti i verdetti definitivi sono stati emessi. Fino all’ultima giornata, infatti, tantissime squadre erano impegnate nella lotta per la vittoria del campionato, per la qualificazione in Europa e per non retrocedere. Come si sa, il campionato, è stato vinto meritatamente dal Napoli che ha certificato la vittoria con il tre punti contro il Cagliari.

In Champions League, invece, sono finite Inter, Atalanta e Juventus. Per quanto riguarda l’Europa League, invece, si sono qualificate la Roma, dopo una grande rimonta nel girone di ritorno, e il Bologna, complice anche la vittoria in finale di Coppa Italia. In Conference League si è qualificata la Fiorentina, mentre Lazio e Milan sono finite fuori dalle coppe.

In Serie B sono finite Monza, Venezia ed Empoli, mentre sono riuscite a salvarsi Parma e, soprattutto, Lecce grazie al miracolo in 10 contro 11 fatto contro la Lazio.

Intanto, è arrivata la notizia che ha fatto tremare il nostro calcio. La società ha ottenuto 8 punti di penalizzazione in classifica. E’ notte fonda per il club e per i suoi tifosi.

8 punti di penalizzazione: arriva la stangata per il club

Arriva la sentenza definitiva per il club: il Tribunale Federale ha deciso di penalizzare il Brescia di otto punti nella classifica di Serie B del campionato appena conclusosi. Una stangata per il club lombardo, dal momento che questo lo condanna alla retrocessione in Serie C.

La vicenda riguarderebbe i contributi che non sarebbero stati pagati dal presidente. Questo ha fatto sì che nelle zone basse della classifica tutto venisse ad essere stravolto. La Sampdoria, per esempio, adesso giocherà i play-out.

Serie B, manca l’ultima squadra a dover salire in Serie A

In Serie B, intanto, in attesa dei play-out, si sono già giocate le prime partite dei play-off. Adesso, in finale, ci sono lo Spezia e la Cremonese. La sfida d’andata si è conclusa con il punteggio di 0-0.

Alla formazione ligure, basterà ottenere un pareggio nel ritorno per raggiungere la Serie A come già fatto dal Sassuolo e dal Pisa.