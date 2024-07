Mercato Inter, Acerbi e de Vrij a scadenza? Si punta un nome

Mercato nerazzurro che entra nel vivo visto che a breve si entrerà nell’ultimo mese di trattative. La dirigenza nerazzurra vuole rinforzare l’organico di Simone Inzaghi e sta cercando di riuscire a prendere un braccetto sinistro di difesa e, anche se molto complesso, un altro attaccante. Ma occhio anche ad alcune situazioni per la prossima stagione, dal momento che ci sono giocatori in scadenza che dovranno essere sostituiti.

Mercato Inter, si pensa anche alla prossima stagione: un profilo preferito per la difesa

Mercato dell’Inter che, in vista della prossima stagione, ruota tutto attorno ai giocatori che dovranno essere sostituiti. Infatti, sono cinque gli elementi che andranno a scadenza e che, con ogni probabilità, quasi tutti, non rinnoveranno il loro rapporto con i nerazzurri. Ma a preoccupare di più è la zona centrale della difesa. Infatti, sia Acerbi che de Vrij hanno il contratto in scadenza. E se per l’olandese potrebbe essere esercitata l’opzione unilaterale di rinnovo, così non sarà per l’italiano. Ed è per questo che si sta iniziando a sondare il terreno per altre piste. La preferita, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è quella di Bijol dell’Udinese. Il ragazzo piace da tempo in viale della Liberazione, ma su di lui c’è anche la concorrenza dalla Serie A.

Bijol piace all’Inter, ma occhio alla concorrenza: lo slovacco può arrivare a Milano solo ad una condizione

Bijol, come detto, è un giocatore che da tempo interessa al club nerazzurro. Il difensore dell’Udinese costa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Ma su di lui non c’è solo l’interesse dell’Inter. Infatti, nelle ultime ore, il Bologna, fresco di qualificazione in Champions League, sta pensando di portare il giocatore in Emilia. La trattativa con la società friulana potrebbe partire a breve. Marotta e Ausilio non possono muoversi in questa stagione e prenderebbero il ragazzo solo e soltanto se non si muoverà da Udine anche per quest’anno. Una soluzione che, specie dopo il grande Europeo giocato, sembra improbabile. Ma in viale della Liberazione ci sperano tanto. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.