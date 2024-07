Zielinski, primi minuti: ecco le indicazioni che ha tratto Inzaghi

Zielinski è uno dei tre nuovi arrivati in casa nerazzurra. Il centrocampista acquistato a parametro zero dal Napoli, ha appena messo piede nel mondo nerazzurra e trascorrerà del tempo per integrarsi al meglio con i compagni di squadra. Ieri, nel tardo pomeriggio, la squadra nerazzurra era impegnata nella seconda amichevole contro la Pergolettese. Zielinski è stato schierato dal primo minuto e Inzaghi ne ha tratto le primissime indicazioni.

Zielinski e i primi minuti in campo: Inzaghi ne ha tratto delle indicazioni utili

Zielinski è sicuramente un acquisto importante per la squadra nerazzurra che va a rinforzare un reparto già di altissima qualità come il centrocampo. Due giorni fa, il polacco, ha giocato i primi 45′ con la nuova maglia e Simone Inzaghi ne ha tratto delle indicazioni utili. E’ partita sulla destra, in una mediana insieme ad Asllani e Mkhitaryan, facendo vedere ottime cose in fase di palleggio e di imbucata. Anche i movimenti, sono quelli corretti, seppur l’integrazione con i compagni, dopo pochi allenamenti, non può ancora essere al massimo. Ma il tecnico nerazzurro sa di poter contare su un elemento forte e di sicura qualità che potrà portare caratteristiche nuove in mezzo al campo.

Come cambia l’Inter con il centrocampista polacco: tutte le soluzioni in mano ad Inzaghi

L’acquisto dell’ex mezz’ala del Napoli è sicuramente importantissimo nell’economica di una rosa già forte. Ma il polacco porta in dote anche le sue caratteristiche che possono essere molto utili alla causa nerazzurra. La capacità di dribbling, abbinata all’ottima tecnica e al grande senso dell’inserimento, può permettere di trovare delle nuove soluzioni di gioco. Ma non solo. In queste stagioni, l’Inter ha peccato molto per quanto riguarda i calci da fermo e le conclusioni da fuori, fondamentale in cui Piotr ha dimostrato di essere uno dei migliori del campionato. E poi, l’ultimo passaggio. Nell’ultima stagione, insieme a Barella e Calhanoglu, Zielinski è stato il giocatore con più assist della Serie A. In questo modo, si potranno accendere le bocche di fuoco in attacco.