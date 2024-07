Tessmann-Inter, Romano: “Ecco cosa manca. E due squadre…”

Tessmann continua ad essere un profilo che interessa molto alla società nerazzurra. Il centrocampista del Venezia si è convinto ad accettare la corte dei nerazzurri, anche se la trattativa sarà slegata da quella per Oristanio. Il trequartista classe 2002 è passato ai lagunari per 5 milioni di euro oltre ad un 30% sulla futura rivendita. Sulla situazione del centrocampista statunitense, è intervenuto Fabrizio Romano che ha descritto la situazione.

Tessmann obiettivo nerazzurro. Romano: “Ecco quando si conclude l’affare”

Tessmann dovrebbe essere un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo qualche tentennamento, il giocatore ha accettato la corte del club di viale della Liberazione. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano all’interno del proprio profilo X, infatti, questa dovrebbe essere la settimana giusta per la conclusione dell’affare. Non solo, il trasferimento a Milano dovrebbe essere solo temporaneo. Come concordato, il giocatore vorrebbe prima provare un’esperienza all’estero in prestito per una stagione e due società si sarebbero già interessate. Si tratta del Feyenoord e dell’Ipswich Town. Vedremo se l’affare realmente andrà in porto e quale squadra, di conseguenza, avrà il giocatore in prestito.

Non solo il centrocampista statunitense: i nerazzurri provano a varare la linea verde

Il classe 2001 del Venezia non è l’unico giocatore giovane nelle mire dei nerazzurri. Infatti, Marotta e Ausilio stanno anche valutando e trattando altri profili. In questa settimana, ad esempio, ci saranno le visite mediche per il difensore classe 2006, Alex Perez in arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Betis Siviglia. Oltre a lui, si continua a trattare per il giovane difensore della Sampdoria, anche lui classe 2006, Giovanni Leoni, per cui il club blucerchiato non si muove dalla valutazione di 5 milioni di euro. Oltre a loro, è già arrivato il trequartista sloveno Topalovic, che farà da spola tra prima squadra e Primavera. La linea Oaktree sembra chiara. Adesso è ora di concretizzare anche gli ultimi affari.