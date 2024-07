Inter, un giovane stupisce: che valutazione della società!

Inter che ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare al meglio la prossima stagione. La squadra, seppur a ranghi ridotti, vista la presenza di molti calciatori impegnati con le rispettive nazionali, è tornata a lavorare agli ordini di mister Inzaghi che, in questo momento, sta anche valutando qualche giovane. Tra questi, ce n’è uno che potrebbe partire sul mercato e che ha stupito la società per il livello che è riuscito ad ottenere dalla sua ultima avventura in prestito.

Inter, Satriano tornato ad Appiano con maggiore maturità: la società gongola

Inter impegnata sul campo e Inter che cerca di ottimizzare la propria condizione fisica con gli elementi della rosa a propria disposizione. In questo senso, c’è un giocatore che sta stupendo parecchio ad Appiano Gentile per la maturità che ha acquisito nella sua ultima esperienza in prestito. Si tratta di Martin Satriano. L’attaccante uruguayano, nell’ultima stagione, è stato impegnato con la maglia del Brest, con il quale ha raggiunto una storica Champions League, e con cui ha fatto molto bene, specie nell’ultima parte di stagione. Inzaghi è rimasto impressionato dai miglioramenti fatti e la società si sfrega le mani. Il giocatore, infatti, rimane in uscita dal club che è pronto a valutarlo in maniera molto superiore rispetto al passato.

Satriano cresce bene, ma non rientra nei piani: ecco la valutazione che ne fa la società nerazzurra

Satriano cresce e lo fa bene. L’attaccante classe 2001 sta trovando quella continuità e quella convinzione che era mancata fino a questo momento in Italia. L’Inter nota con piacere i miglioramenti del ragazzo che, quantomeno a inizio ritiro, farà coppia con Taremi nell’attacco interista. A questo proposito, Marotta e Ausilio stanno pensando ad una valutazione maggiorata rispetto alle ultime sessioni di mercato. Il club nerazzurro valuta il giocatore circa 10 milioni di euro, con la possibilità di scendere al massimo a 7-8 milioni. Il Brest lo rivorrebbe indietro, ma considera la cifra troppo alta. C’è stato anche qualche sondaggio da parte di Stoccarda e Valencia, ma anche con loro tutto si è fermato. Vedremo se ci sarà qualche altra società che si farà avanti sul mercato.