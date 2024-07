Inter, Trevisani sicuro: “Sarà la sua stagione”

Inter, Trevisani parla di un giocatore nerazzurro. Mentre la dirigenza lavora sul mercato per regalare gli ultimi colpi a Simone Inzaghi per completare la rosa, il tecnico nerazzurro lavora sul campo per preparare la prossima stagione. La squadra campione d’Italia, seppur a ranghi ridotti, sta lavorando duramente per raggiungere la forma migliore. Intanto, c’è un giocatore che, secondo il giornalista Riccardo Trevisani farà un grande campionato. Ecco di chi si tratta.

Inter, Trevisani sicuro: “Questo giocatore nerazzurro farà una grande stagione”

Inter che lavora molto duramente sul campo e che si concentra per provare a ripetere la passata stagione. Intanto, dopo l’Europeo, alcuni singoli si sono messi in mostra. E il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato di uno di loro, facendo una previsione sulla prossima stagione.

Ecco le parole di Trevisani: “Il primo anno non ha avuto spazio, ma quest’anno è entrato in campo a Juve-Inter sull’1-1 e in Inter-Roma sullo 0-0. Ha giocato non tanti minuti, ma mentre prima entrava sul 4-0 con l’Empoli, quest’anno è entrato con personalità e bene. Io penso che farà un grande anno”.

Asllani nuova pedina importante per Inzaghi: ecco cosa chiede il tecnico al centrocampista albanese

Asllani, sicuramente, sarà uno dei protagonisti della prossima stagione. Il centrocampista albanese sta crescendo molto bene e, l’anno scorso, è riuscito a trovare ancora maggiore spazio rispetto a quella precedente. Inzaghi, dal canto suo, gli chiede uno step in più. I miglioramenti fatti sono tanti, ma ci vuole ancora qualcosa per arrivare ad un livello altissimo. Ad esempio, curare meglio la fase difensiva e quella sui contrasti. Dalla sua parte, Asllani, avrà un grande interprete del ruolo come Hakan Calhanoglu che, come ammesso dallo stesso classe 2002, gli dispensa sempre ottimi consigli per farlo migliorare. Insomma, il futuro è dalla sua parte, e nonostante un centrocampo molto folto, la prossima potrebbe essere un’ulteriore stagione di miglioramento all’Inter.