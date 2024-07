Oaktree, ‘scontro’ con la dirigenza: ecco il motivo

Oaktree si è insediata, oramai, in pianta stabile nel boarding dell’Inter. Il fondo statunitense, non appena arrivato, ha subito preso delle decisioni forti. In primis, riconfermando tutta l’area tecnica già presente nell’era Zhang. Ma anche nominando Beppe Marotta come presidente del club nerazzurro e sui rinnovi dei big nerazzurri. Anche sul mercato, c’è stato un diktat chiaro. E in questi giorni, a tal proposito, ci sono stati dei confronti con la dirigenza.

Oaktree-dirigenti: confronto sul mercato. Due posizioni opposte per un profilo

Oaktree, come si sa, ha imposto la propria legge anche in sede di calciomercato. Il fondo statunitense, infatti, ha detto chiaramente di dover puntare su giocatori giovani che possano crescere, magari, nella rosa nerazzurra e che, poi, possano essere ceduti per migliorare il bilancio della società. A questo proposito, la dirigenza, si è trovata di fronte ad un’occasione di mercato che ha portato ad un bivio. E questa occasione si chiama Mario Hermoso. Il difensore, come riporta Tuttosport, si è svincolato dall’Atletico Madrid e ha delle richieste di ingaggio e di commissioni molto alte. Oltre a questo, i 29 anni di età, lo rendono un giocatore poco appetibile per Oaktree. Inzaghi, dal canto suo, lo vorrebbe e per questo si sarebbe creato un motivo di confronto tra le parti. Ma il fondo è stato molto chiaro.

Hermoso non in linea con i parametri di età e costoso: ‘la quercia’ ha un preferito

Hermoso, dunque, è stato bocciato dal fondo statunitense per i motivi che abbiamo detto. La dirigenza nerazzurra continua a spingere per lo spagnolo, ma intanto, sta provando a sondare anche delle altre alternative. E’ il primo profilo, in questo senso, è quello di Cabal del Verona. Il difensore colombiano costa circa 10 milioni di euro e il presidente Setti accetterebbe anche la formula di un prestito con obbligo di riscatto e l’inserimento di una contropartita tecnica – si pensa a Kamatè. L’essere, inoltre, un classe 2001, rende il giocatore perfetto per Oaktree che vorrebbe puntare con decisioni su di lui. Vedremo, nei prossimi giorni, cosa succederà