Inter, sfuma un obiettivo: va in Premier League

Inter, sfuma un obiettivo di mercato. La società nerazzurra, in queste settimane, è impegnata a lavorare duramente per quanto riguarda la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. La dirigenza interista, infatti, sta provando a trovare i profili migliori per Inzaghi. In questo momento, il focus, è sul braccetto di difesa con Cabal del Verona che sembra in vantaggio sulla concorrenza. Intanto, un altro obiettivo sfuma definitivamente e va in Premier League.

Inter, un obiettivo di mercato sfuma definitivamente: giocherà in Premier League

Inter molto attiva sul mercato e che vuole regalare a Simone Inzaghi tutti i nuovi arrivi nel più breve tempo possibile. Marotta e Ausilio sono impegnati a trovare i migliori giocatori per i nerazzurri. Intanto, un obiettivo come Sugawara, sfuma definitivamente e va a giocare in Premier League. Il giapponese, infatti, è un nuovo giocatore del Southampton che lo ha ufficializzato.

Ecco il comunicato della società inglese: “Southampton Football Club è lieto di annunciare l’ingaggio di Yukinari Sugawara dal club olandese AZ Alkmaar con un contratto di quattro anni. Il terzino destro della nazionale giapponese, 24 anni, gioca a livello professionistico dall’età di 17 anni, esordendo nella J.League con il Nagoya Grampus nel 2018″.

Il comunicato, poi, continua: “Un anno dopo si trasferì all’Alkmaar, inizialmente in prestito, dove acquisì esperienza giocando anche per lo Jong AZ, la squadra riserve del club, nella seconda divisione. Nei suoi cinque anni di permanenza nei Paesi Bassi, il difensore ha collezionato quasi 200 presenze con la prima squadra, tra cui 53 partite nelle competizioni europee, un record per il club. Sugawara ha collezionato 13 presenze con la nazionale giapponese”.

Sugawara sfumato: il giapponese era stato cercato come sostituto di Dumfries

Sugawara è stato per lungo tempo un obiettivo di mercato dell’Inter. L’esterno giapponese, ad inizio mercato, era stato individuato come uno dei profili ideali per sostituire Denzel Dumfries, il cui rinnovo di contratto sembrava in bilico ed una partenza probabile. Con il passare del tempo, le cose sono cambiate. La trattativa per la permanenza dell’esterno olandese è proseguita bene e dovrebbe trovarsi una quadra in breve tempo. Dunque, ogni altra opzione per la corsia destra, è venuta a decadere.