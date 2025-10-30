Scandalo arbitri, scommesse illegali nel campionato: 150 indagati | Mourinho aveva ragione

Arriva lo scandalo che colpisce gli arbitri e campionato a rischio: Mourinho aveva previsto tutto

In Europa, quest’anno, sono tante le squadre che lotteranno per la vittoria della Champions League. Nella passata stagione, tantissime big, si sono fatte trovare un po’ impreparate e alcune di loro non sono riuscite ad avanzare tra le prime otto ed altre, invece, hanno rischiato addirittura di essere eliminate nella prima fase.

Quest’anno, ovviamente, le cose saranno differenti visto che si respira un grande equilibrio che potrebbe durare fino alla fine per capire chi passerà direttamente alla fase finale e chi dovrà, invece, superare uno spareggio. Le squadre favorite sono sempre le stesse, dal Paris Saint-Germain campione d’Europe, al Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Liverpool e Bayern Monaco.

Le italiane possono sperare di fare bene, come accaduto negli ultimi tre anni in cui l’Inter, ad esempio, è riuscita a raggiungere la finale anche se l’ha sempre persa.

Intanto, arriva un nuovo scandalo che coinvolge gli arbitri di un campionato. Ci sono 150 indagati e il campionato rischia di essere sospeso. Mourinho aveva avuto ragione.

Scandalo arbitri, 150 indagati: si sospenderà il campionato?

In Turchia il campionato rischia di essere sospeso a causa di un scandalo che avrebbe coinvolto gli arbitri. Infatti, 371 direttori di gara avrebbero scommesso, qualcuno di loro ha addirittura superato le scommesse di 10000 partite.

Una situazione incredibile che rischia di minare la credibilità di un sistema calcistico come quello turco. Tra i coinvolti ci sarebbero anche alcuni assistenti che, come gli arbitri, avrebbero aperto conti in siti di betting.

Turchia, Mourinho ha avuto ragione su tutto

Chi, nelle passate stagioni, aveva capito che qualcosa non andasse nel campionato turco era stato Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha guidato il Fenerbahce e non le aveva mandate a dire come ci ha sempre abituato.

Lo Special One aveva usato parole molto chiare ed inequivocabili: “Uno dei problemi del Fenerbahce è affrontare la forza del sistema. E’ qualcosa di più forte della qualità, qualcosa di davvero potente”. Chissà se tanti detrattori che lo avevano accusato di maniavantismo in questa sua esperienza adesso diranno la stessa cosa. Delle parole che sicuramente fanno riflettere.