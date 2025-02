Di nuovo il Triplete per l’Inter, i tifosi sognano | L’annuncio gasa tutto l’ambiente

Le parole del famoso interista caricano i tifosi nerazzurri di speranze

Tra le stagioni leggendarie della storia del calcio è impossibile non citare la stagione 2009-10 dell’Inter allenata da Josè Mourinho.

In quell’ormai lontano maggio 2010 l’Inter divenne la prima squadra italiana ad alzare i 3 trofei delle competizioni principali: la Coppa Italia, lo Scudetto e soprattutto la Uefa Champions League, entrando così di diritto nell’esclusivo club dei club ad aver fatto il cosiddetto triplete, o treble.

Una stagione irripetibile non solo per i nerazzurri ma per qualsiasi altra squadra italiana. Un traguardo soltanto sfiorato nel 2017 dai bianconeri della Juventus allenata da Massimiliano Allegri fermata soltanto in finale di Champions dal Real Madrid.

L’ultima italiana ad aver giocato una finale di Champions League è stata nuovamente l’Inter nel 2023 nella finale persa contro il Manchester City. Secondo alcuni i nerazzurri potrebbero tentare di arrivare nuovamente in finale per cercare di agguantare il trofeo.

Inter, arrivano le parole che fanno sognare i tifosi nerazzurri

In questa stagione, l’Inter, è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, anche se l’andamento è decisamente peggiorato rispetto alla passata stagione. La squadra di Inzaghi deve sicuramente ritrovarsi rispetto agli ultimi risultati. Ma un incoraggiamento, si fa per dire, è arrivato dall’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti a Sportweek.

Ecco le sue parole: “Triplete? Certo, ma in Champions quando si subentra nella fase dell’eliminazione diretta subentrano fattori unici. Devi arrivare bene a quelle poche partite che dicono tutto. Noi stessi, nel 2009-2010 eravamo già eliminati ai gironi e invece ribaltammo tutto a Kiev con i gol di Sneijder e Milito”.

Inter, momento di crisi: tanti dubbi sulla squadra

L’Inter, in questo momento della stagione, sta vivendo un momento di crisi. Nelle ultime due trasferte, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha totalizzato due sconfitte. Un momento che, poi, fa il paio con le parole presuntuose di alcuni singoli – tra tutti, Mkhitaryan – che stonano con il momento di forma e di risultati dei nerazzurri.

L’impressione è che i nerazzurri abbiano definitivamente chiuso un ciclo e, in estate, andrà fatta una rivoluzione sostanziosa. In tanti, forse troppi, sentono troppa sicurezza e dovrebbero essere messi in discussione.