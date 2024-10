Ora si passa alle denunce, l’ex Inter non ne può più | Bisogna fare grande attenzione

L’ex giocatore nerazzurro non ne può più e passa alle vie legali contro le notizie false sul suo conto

L’Inter, in questo fine settimana, se la vedrà contro la Juventus nella grande classica del calcio italiano. La squadra nerazzurra deve ritrovare la brillantezza necessaria per poter far bene anche in questa stagione, dopo che nello scorso campionato aveva mostrato tutta la sua forza. Ma l’avversaria e di quelle ostiche e non vorrà stare a guardare.

Il nuovo corso targato Thiago Motta – grande ex della partita – nonostante lo stop in Champions League contro lo Stoccarda, sta iniziando a dare i suoi frutti e i risultati non stanno tardando ad arrivare. La formazione bianconera sarà sicuramente una delle più accreditate per la vittoria finale dello scudetto.

Per questo, Simone Inzaghi, dal canto suo, dovrà preparare la partita perfetta e ogni situazione di gioco per portare a casa i tre punti. Nella storia, tanti giocatori si sono scambiati le maglie dalla nerazzurra alla bianconera e viceversa. Ricordiamo Boninsegna, Tardelli, Ibrahimovic, Vieira, Cuadrado e altri ancora.

E a proposito di doppi ex, uno di loro ha deciso di dire basto. L’ex calciatore ha deciso di intraprendere le vie legali contro notizie false che sono state diffuse sul suo conto.

Ex Inter, adesso basta: si ricorre alle vie legali

Intanto, in attesa della partita, un ex nerazzurro e bianconero come Christian Vieri, ha deciso di adire la vie legali, secondo quanto riportato da SportMediaset, contro tutti coloro che hanno diffuso notizie false sui conti delle sue aziende. Nei giorni scorsi, erano circolate notizie secondo le quali l’ex bomber avrebbe dovuto sborsare 150 mila euro in tasse per contenziosi del 2015, 2016 e 2017.

La risposta di Vieri non si è fatta attendere: “Solo falsità contro di me e le mie società. Nessuna esposizione col fisco e nessun conto in rosso. Ora denuncio!”.

Ci sono le parole del legale dell’ex calciatore

A tal proposito, ha parlato anche il legale dell’ex calciatore che ha evidenziato come “la notizia riportata sia falsa ed abbia contenuto diffamatorio”.

Si è trattato di una semplice transazione finanziaria per una delle società di Christian Vieri a fronte di un normale contenzioso con il fisco e senza riconoscimento alcuno della minima responsabilità dell’ex bomber nerazzurro.