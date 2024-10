Inter, cambia tutto in Champions League | I tifosi non se lo aspettavano proprio

Cambia tutto in Champions League: i tifosi non si aspettavano questa sorpresa

L’Inter, a metà settimana, sarà impegnata nuovamente in un nuovo turno della nuova Champions League. La squadra nerazzurra, dopo il pareggio contro il Manchester City e la vittoria contro la Stella Rossa, dovranno riuscire a conquistare altri tre punti per poter fare un passo in più verso il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions.

L’obiettivo del club, infatti, è chiaro ed è quello di migliorare quanto fatto nella passata stagione in Europa. Riuscire ad accedere direttamente tra le prime sedici squadre, senza passare necessariamente da un ulteriore turno, darebbe sicuramente prestigio alla qualificazione, ma permetterebbe anche di risparmiare forze ed energie.

Insomma, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno cercare di sfruttare questa occasione per evitare brutte sorprese e poter continuare a competere con le squadre migliori.

Intanto, per i tifosi interisti che saranno presenti allo stadio contro lo Young Boys, ci sarà una bella quanto inaspettata sorpresa. Chi andrà in Svizzera farà sicuramente una grande esperienza.

Inter, novità contro lo Young Boys per i tifosi

Come detto, allo stadio Wankdorf di Lucerna ci sarà una grande novità per tutti i tifosi. Infatti, il club svizzero, ha deciso di ampliare la zona ospitality all’interno della struttura, soprattutto per quanto riguarda l’area ristorazione.

Infatti, il club, ha deciso di ampliare quella che è la proposta gastronomica presente fino a questo momento, aprendosi a pietanza internazionali. Nella prossima pausa per le nazionali, a novembre, invece, ci dovrebbe essere un ulteriore ampliamento, in modo tale da rendere l’esperienza allo stadio molto più godibile per i tifosi.

Inzaghi e la formazione: tutti i dubbi

Intanto, passando alle cose di campo, Simone Inzaghi ha dei dubbi per quanto riguarda la squadra da schierare contro lo Young Boys. In porta ci dovrebbe essere il solito Sommer. Il terzetto arretrato potrebbe prevedere la presenza di Bisseck, de Vrij e Bastoni. In mezzo, Dumfries dovrebbe giocare a destra, con Frattesi, Mkhitaryan e Carlos Augusto. Bisognerà valutare le condizioni di Asllani per capire se potrà prendere il posto di Calhanoglu.

Infine, la coppia d’attacco, dovrebbe essere quella formata da Lautaro e Marcus Thuram. L’Inter vuole i tre punti, preferibilmente risparmiando qualche energia per la partita del fine settimana contro la Juventus.