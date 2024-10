Cristiano Ronaldo ancora meglio di Messi | L’argentino deve arrendersi definitivamente

Cristiano Ronaldo batte Lione Messi: l’attaccante argentino deve rassegnarsi

Le sfide tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno caratterizzato un’epoca. Per circa 15 anni, il portoghese e l’argentino hanno infiammato gli stadi e la critica che si sono godute grandi prestazioni e due fuoriclasse senza tempo.

Soprattutto quando Cristiano Ronaldo ha lasciato il Manchester United ed è approdato al Real Madrid, la rivalità tra i due si è ancora maggiormente accentuata. Uno, maniacale nel lavoro fisico e nella preparazione mentale. L’altro, talento puro ed essenza definitiva di cosa rappresenta il gioco del calcio.

In tanti hanno scambiato opinioni una volta a favore di uno e altre volte a favore dell’altro. E più di qualcuno è rimasto rammaricato quando entrambi hanno lasciato la Liga Spagnola per andare alla Juventus e al Paris Saint-Germain, visto che quelle partite infuocate tra i blancos e il Barcellona non ci sarebbero più state con i due principali protagonisti.

Intanto, arriva una notizia incredibile e che riguarda sia Messi che Ronaldo. L’attaccante argentino, infatti, deve arrendersi al dominio portoghese che lo ha battuto in una particolare ‘competizione’.

Ronaldo batte Messi: non c’è storia

Dunque, Cristiano Ronaldo batte Messi. Ma di cosa si tratta? Secondo una classifica stilata da Forbes per quanto riguarda i calciatori più pagati al mondo, CR7 domina e batte la pulga argentina. L’attuale attaccante dell’Al-Nassr, infatti, guadagna attualmente 285 milioni di dollari, tra ingaggio e altre fonti di reddito.

L’attuale campione del Mondo, invece, guadagna 135 milioni di dollari all’Inter Miami tra ingaggio e altri redditi, ed è stato più che raddoppiato dal rivale. Una sfida che si accende anche a colpi di conto in banca.

Il resto della classifica dei paperoni del calcio

Se Ronaldo e Messi sono assestati nelle prime due posizioni della classifica, altri calciatori li seguono. Completa il podio il brasiliano Neymar, seguito dall’ex Pallone d’Oro, Karim Benzema e dall’attuale attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappè.

A completare questa speciale top 10 abbiamo l’attaccante del Manchester City, Erling Haaland, seguito da Vinicius, Salah, Manè e de Bruyne. Insomma, anche se lontani da un calcio competitivo, tantissimi dei presenti in questa classifica hanno ancora molto da dire quanto a proventi.