Inter, giovani all’opposto | Esposito-Carboni, andamento diverso

L’Inter, tra i vari giocatori in prestito, ha anche due giovani molto interessanti. Si tratta di Francesco Pio Esposito e di Valentin Carboni, il cui andamento sta andando in maniera opposta

Inter che si gusta la crescita dei suoi giovani. La società nerazzurra è da sempre molto attenta ai propri elementi in prestito, soprattutto se hanno le potenzialità per far parte della prima squadra. I dirigenti e gli scout spesso e volentieri vanno ad osservare i ragazzi impegnati con le rispettive squadre. E i due principali, tra loro, Esposito e Carboni, in questo momento, stanno avendo un andamento altalenante.

Inter, giovani all’opposto: Esposito e Carboni vanno a due velocità diverse

Inter che, dunque, rimane molto attenta all’andamento dei propri giovani. La società nerazzurra, specie con la sua nuova proprietà, punta molto su profili futuribili che possano far parte della rosa interista. Proprio per questo, per quanto riguarda Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni, le antenne sono particolarmente dritte. Ma l’andamento dei due sta andando in maniera opposto. L’italiano è rimasto un’altra stagione in Serie B dov’è titolare con la maglia dello Spezia. Nella passata stagione ha messo a segno 3 reti in tutto il campionato. Adesso è già a quota 4 – dopo quella segnata alla Reggiana – ed è il capocannoniere del campionato di Serie B. Per quanto riguarda Carboni, invece, le cose stanno andando diversamente. 100′ giocati in appena 4 partite. La stampa marsigliese lo ha già stroncato, mentre De Zerbi lo coccola e lo pungola. L’Inter osserva.

Carboni-Esposito: le situazioni dei loro prestiti

Carboni ed Esposito, come anticipato, sono due giocatori entrambi in prestito. Il primo, è andato al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro, con la possibilità per i nerazzurri di controriscattarlo per 41 milioni di euro. Il secondo, invece, è anch’egli in prestito con diritto di riscatto. E anche in questo frangente, l’Inter, si è voluta mantenere un diritto di controriscatto da poter esercitare, come accaduto, tra l’altro, questa estate. Entrambi hanno molto talento. Hanno solo bisogno di tempo per poter sbagliare e per poter imparare. L’Inter li tiene d’occhio. E chissà che non possano essere la futura coppia d’attacco nerazzurra.