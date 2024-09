Taremi, il dubbio di Inzaghi | La scelta del tecnico

Mehdi Taremi è uno dei volti nuovi dell’Inter di questa stagione e, quando è sceso in campo, l’attaccante iraniano ha sempre dimostrato di poter far bene. E Inzaghi, per lui, ha un grande dubbio

Taremi è uno dei nuovi acquisti della società nerazzurra di questa stagione. L’attaccante iraniano è arrivato a Milano a parametro zero dal Porto. Fino ad ora, a parte contro il Lecce ed il Manchester City, il giocatore non ha giocato tantissimo in maglia nerazzurra. Ma Simone Inzaghi, per lui, ha un dubbio grande che riguarda la prossima partita di campionato contro l’Udinese.

Taremi, i dubbi di Inzaghi: il tecnico ha un’intenzione per l’Udinese

Taremi sicuramente è uno degli indiziati a giocare dall’inizio contro l‘Udinese. L’attaccante, nel derby perso malamente contro il Milan, è rimasto fuori per tutti i novanta minuti anche un po’ a sorpresa. Secondo Il Corriere dello Sport, sarà lui a guidare l’attacco dell’Inter sabato pomeriggio. Intanto, il tecnico interista, Simone Inzaghi, se da un lato è certo di schierarlo, dall’altro non sa chi mettergli affianco. Infatti, è vero che Lautaro non è in forma e deve anche segnare il primo gol. Ma è anche vero che Thuram le ha giocate praticamente tutte e sembra un po’ in debito d’ossigeno anche lui. Insomma, un dubbio che ci si porterà fino alla vigilia della partita. Un dubbio che andrà risolto per il meglio.

Lautaro, leader anche in allenamento: ecco cos’ha fatto il Toro

Come anticipato, Lautaro non è ancora entrato in forma. L’essere rientrato prima ad Appiano dalle vacanze, non ha ancora portato i suoi frutti. Manca tanto l’apporto in zona gol, ma soprattutto manca tanto quello che il ragazzo sa dare in campo. Ma dopo il derby, il capitano nerazzurro ha concordato con lo staff ed Inzaghi un piano per ritornare in forma quanto prima e riuscire a dare il proprio contributo alla squadra.