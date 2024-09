Dumfries, tutto fatto! | Il giocatore sarà nerazzurro fino al…

Denzel Dumfries e l’Inter hanno raggiunto l’accordo definitivo sul rinnovo del contratto dell’olandese, sarà un giocatore dell’Inter fino al 2028.

Dumfries – Per i nerazzurri questa non è stata un’estate di grandi acquisti, pochi arrivi ma anche poche partenze. Tra le questioni rimaste irrisolte per la dirigenza nerazzurra c’è il rinnovo di Denzel Dumfries. L’olandese, con il contratto in scadenza nel 2025, non ha accettato subito le condizioni poste dall’Inter. Il motivo sembrerebbe esser legato all’interesse del Manchester United, la consapevolezza di essere cercato da una squadra di Premier ha dato al giocatore un maggior potere contrattuale. Adesso però, per la gioia dei tifosi interisti, la situazione dovrebbe essersi risolta e a breve dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale sul rinnovo del giocatore.

Dumfries, nerazzurro fino al 2028!

Le parti hanno finalmente raggiunto un accordo, l’esterno olandese sarà un giocatore dell’Inter fino al 2028! Dopo mesi di trattative finalmente i tifosi interisti potranno tirare un sospiro di sollievo, il contratto di Dumfries non scadrà a giugno 2025. L’esterno continuerà a percepire 4 milioni di euro netti a stagione, che grazie al Decreto Crescita, peseranno meno del solito sul bilancio delle casse nerazzurre. Nel contratto non è prevista nessuna clausola rescissoria per il 28enne olandese.

La sua storia all’Inter continuerà

Altre 3 stagioni a Milano per Denzel Dumfries, l’esterno è arrivato all’Inter durante l’estate del 2021, subito dopo lo scudetto vinto dai nerazzurri. Dumfries arrivava a Milano con un compito per nulla facile, sostituire Hakimi. L’esterno marocchino aveva fatto faville con la maglia nerazzurra, la sua eredità dopo una sola stagione era pesantissima. Dumfries non era sicuramente dotato delle stesse capacità tecniche del suo predecessore, tuttavia ha dimostrato di poter sopperire ad esse con una grande condizione fisica e una grinta senza eguali. Col tempo l’olandese si è ritagliato un posto nella rosa di Inzaghi, adesso il tecnico lo reputa un elemento imprescindibile.