Esposito, record di famiglia | Mai successo prima

La famiglia Esposito è in festa dopo l’ultimo turno di campionato. Infatti, i tre fratelli, hanno stabilito un record che non era mai riuscito a nessuno prima di ieri

Esposito on fire. I tre fratelli ex Inter – di cui due ancora di proprietà -, nella giornata di ieri e l’altro ieri, sono riusciti ad essere protagonisti con le rispettive squadre. Non solo, ma proprio per questo, sono riusciti a stabilire un record che, prima di allora nessuno era mai riuscito a fare. Risultato incredibile.

Esposito on fire. I tre fratelli calcistici si sono resi protagonisti con le rispettive squadre. Sebastiano, nell’anticipo di campionato contro il Cagliari, ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Empoli. Francesco Pio e Salvatore, hanno deciso la partita contro la Carrarese: il regista è riuscito a segnare un gol su rigore, il centravanti, invece, è riuscito a siglare una doppietta. Ma la cosa che ha stupito tutti è stato il record stabilito dai tre. Infatti, mai tre fratelli, prima di ieri, erano riusciti a segnare tutti nella stessa giornata di campionato. Un record che sicuramente fa felice tutta la famiglia, ma anche l’Inter che, a distanza, guarda la crescita dei due attaccanti. Entrambi sono ancora di sua proprietà.

I tre fratelli e il rapporto con l’Inter: la situazione

Tutti e tre i fratelli sono cresciuti nel vivaio nerazzurro. Ma mentre Salvatore è stato ceduto a titolo definitivo, Sebastiano e Francesco Pio sono ancora di proprietà del club di viale della Liberazione. Il primo, è stato mandato in prestito all’Empoli con diritto di riscatto in favore dei toscani. Il secondo, anche lui in prestito con diritto di riscatto, ma allo Spezia, e con la possibilità di poter esercitare un controriscatto per riportarlo alla base. Vedremo se i due faranno bene, come stanno facendo e se potranno ritornare alla base nella stagione prossima.