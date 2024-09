Inter, la Gazzetta demolisce i nerazzurri | Voti vergognosi

La prestazione di ieri sera non ha convinto la maggior parte dei giornalisti, La Gazzetta dello Sport è durissima contro i nerazzurri.

Inter – Il pareggio arrivato ieri sera in casa del Monza ha deluso tanti tifosi interisti. La squadra in campo non ha avuto la solita brillantezza e i cambi di Inzaghi hanno generato non poche domande negli spettatori. La prestazione dei nerazzurri è per la stra grande maggioranza insufficiente. Anche i quotidiani sportivi non hanno parole di conforto verso la squadra di Inzaghi, tra di essi anche la Gazzetta dello Sport, che critica pesantemente alcuni giocatori dell’Inter.

Inter insufficiente, in pochi arrivano al 6!

La Gazzetta non ci è andata piano con i giocatori nerazzurri, solamente 4 dei giocatori all’interno della formazione iniziale hanno raggiunto la sufficienza in pagella. Parliamo di Sommer, De Vrij, Carlos Agusto e il migliore in campo delle fila nerazzurre, Federico Dimarco. Dimarco è stato senza dubbio l’unico giocatore nerazzurro a giocare come suo solito, nonostante l’affaticamento arrivato nell’ultimo quarto d’ora, l’esterno italiano ha dato il 100% nella partita di ieri sera. Oltre ai titolari spunta la sufficienza anche per Taremi e Dumfries. L’esterno olandese ha timbrato il cartellino salvando l’Inter dalla disonorevole sconfitta che sarebbe arrivata senza il suo gol.

Il peggiore in campo? Lautaro

I giornalisti di Gazzetta senza mezzi termini stroncano la prestazione del capitano Lautaro Martinez. Un 5 pieno per l’ex capocannoniere del campionato che si dimostra essere tutt’altro che in forma. A far compagnia al Toro ci pensa il compagno di reparto Marcus Thuram, anche per lui arriva l’insufficienza, un altro 5. Il voto si ripete anche per le pagelle di Asllani, Mhikitarian e Pavard, quest’ultimo ritenuto colpevole principale del gol subito dall’Inter da Dany Mota, migliore in campo per la Gazzetta . A concludere la disastrosa carrellata di voti arriva quello del tecnico, 5 anche per Simone Inzaghi.