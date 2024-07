Bergomi certo: “Con loro due l’Inter è superiore”

Bergomi parla del mercato fatto da parte della società nerazzurra e analizza l’impatto che potrebbero avere i nuovi acquisti. L’Inter si è mossa con netto anticipo sul mercato per rinforzare la rosa. Gli arrivi di Zielinski e Taremi sono già fatti da tempo e a loro si è aggiunto anche l’arrivo di Josep Martinez. Intanto, l’ex capitano nerazzurro, a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua su questi arrivi e sul valore della rosa dell’Inter per la vittoria dello scudetto.

Bergomi sicuro: “Con loro due l’Inter è superiore alla rosa dell’anno scorso”

Bergomi, come detto, ha analizzato gli arrivi in casa nerazzurra, soprattutto per quanto riguarda Piotr Zielinski e Medhi Taremi che daranno delle alternative in più di sicuro valore nei reparti di movimento. E su di loro, lo Zio, si è espresso in maniera netta.

Ecco le parole di Bergomi: “Con l’aggiunta di Zielinski e Taremi possiamo ritenere la rosa dell’Inter superiore a quella dello scorso anno, anche perché di fatto è stata riconfermata in blocco senza compiere sacrifici. I due arrivi a parametro zero sono ottimi calciatori, anche Josep Martinez mi piace e alle spalle di Sommer può crescere senza pressioni immediate, abituandosi al contesto. Il polacco, inoltre, è il profilo più adeguato a permettere a Mkhitaryan di rifiatare”.

Bergomi, poi, ha aggiunto: “D’altronde, non potrà giocarle tutte. A voler trovare un piccolo neo all’Inter, si può osservare che a centrocampo manchi qualche centimetro, ma la qualità che i nerazzurri sono in grado di garantire con i rinforzi acquistati sul mercato è impressionante e senza pari al momento in Serie A”.

Lotta allo scudetto, lo Zio predica calma e attenzione: tutte le insidie per l’Inter

Ancora l’ex capitano nerazzurro ha parlato delle possibilità scudetto dell’Inter: “Proseguire nel solco tracciato da Simone Inzaghi è molto positivo, significa riproporre un modello che si è rivelato vincente. Aver mantenuto l’allenatore e i grandi campioni come Lautaro Martinez, blindati con un rinnovo a lungo termine, è sicuramente un aspetto fondamentale e sarà un vantaggio specialmente nelle prime fasi della stagione.

Infine, Bergomi, ha concluso: “L’Inter non ha bisogno di alcun rodaggio, può contare su certezze consolidate in ogni zona del campo e al di fuori. Oaktree, agevolato dai risultati ottenuti finora, non ha modificato nulla dell’assetto dirigenziale e non ha toccato lo staff tecnico. Sono rimasti tutti al proprio posto, anche più saldi di prima. Il progetto è valido e può regalare ancora tante soddisfazioni ai tifosi nerazzurri”.