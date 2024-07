Sabatini: “Cabal-Inter? Cosa filtra dai nerazzurri”

Sabatini svela un retroscena sulla trattativa per Cabal. La trattativa per il difensore del Verona è sfumata definitivamente. Il blitz della Juventus e del suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, hanno permesso ai bianconeri di concludere velocemente l’affare per 12 milioni, compresi i bonus. I nerazzurri, ora, dovranno cercare una nuova pista per la difesa. Intanto, il giornalista, svela un retroscena su come sono andate le cose in sede di trattativa.

Sabatini rivela: “Cabal alla Juventus? Dall’Inter fanno sapere una cosa”

Sabatini ha parlato di questo scippo di mercato della Juventus ai danni dell’Inter. Ma lo stesso giornalista ha voluto puntualizzare un aspetto inerente alla trattativa.

Ecco le parole di Sabatini su Tuttosport: “La Juve lo ha pagato undici milioni, più altri due a seconda delle presenze. Tuttosport titola “Inter beffata” e dalla stessa Inter – seppure sottovoce – fanno trapelare l’indiscrezione che l’offerta di Marotta&Ausilio era arrivata a sei milioni più uno di bonus. Poi però arriva un messaggino whatsapp da chi lo ha seguito per un anno a Verona. Testuale: “Ciao Sandro, giocatore di grandi potenzialità e margini di miglioramento. Sulle cifre non saprei dirti”.

Sabatini, poi, ha aggiunto: “Far vedere lo screenshot sarebbe violazione della privacy e della confidenza tecnica. Insomma, attenzione sia ad esaltare Giuntoli sia a scherzare con la valutazione, anche se pare evidente che l’investimento bianconero sia per un titolare, mentre in ambito interista sarebbe stato poco più che il vario ed eventuale sostituto di Bastoni. Certo che, ad esser puntigliosi, viene in mente che siano altri i problemi irrisolti della Juve. Si chiamano priorità”.

Inter, e ora? Ecco tutte le opzioni al posto di Cabal per la difesa

L’Inter si ritrova a dover decidere chi sarà il giocatore che dovrà fungere da braccetto sinistro di difesa. Sfumato Cabal, i nerazzurri hanno degli altri profili che stanno valutando. Ricardo Rodriguez ed Hermoso non convincono per quanto riguarda sia l’età che l’ingaggio. Per questo tornano in auge i profili di Kiwior dell’Arsenal e di Vazquez del Genoa. Occhio anche alla situazione riguardante il difensore dell’Udinese, Bijol. Anche se, in questo caso, il Bologna sembra in netto vantaggio.