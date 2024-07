Ausilio e Marotta, nuova pista in difesa: l’Inter valuta…

Ausilio e Marotta stanno lavorando per rinforzare ancora la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. I due dirigenti, come si sa, si stanno focalizzando soprattutto sulla ricerca di un braccetto sinistro di difesa dopo l’infortunio in nazionale di Buchanan. Il primo profilo valutato era quello di Cabal che, però, ha deciso di andare alla Juventus. Ed ecco che allora, in viale della Liberazione, si iniziano a vagliare le prime alternative e c’è un profilo su cui si sta ragionando.

Ausilio e Marotta a caccia del difensore: valutazioni in corso per un giovane brasiliano

Ausilio e Marotta, come detto, stanno provando a scovare un profilo che possa essere congruente ai dettami dati da Oaktree. La proprietà nerazzurra, infatti, vuole che gli innesti siano giocatori giovani, da valorizzare e far crescere in modo da renderli pilastri della rosa o appetibili sul mercato. E la dirigenza, in questo senso, sta vagliando un elemento nuovo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i nerazzurri stanno riflettendo sul difensore brasiliano classe 2003, Renan. Il ragazzo è di proprietà dello Zenit San Pietroburgo, ma, nella passata stagione, è stato in prestito in patria all’International di Porto Alegre. Che possa essere davvero lui il giocatore giusto per rinforzare il reparto arretrato?

Non solo il difensore: i dirigenti pensano anche al reparto avanzato. Ma oggi la situazione è bloccata

Il difensore non è l’unico elemento su cui vuole lavorare la dirigenza nerazzurra. Come si sa, un altro obiettivo è quello di intervenire nel reparto avanzato. Gli unici che sembrano certi del posto in rosa sono Lautaro, Thuram e Taremi. Ma, in questo momento, per un nuovo innesto, la situazione sembra essere bloccata. Infatti, Arnautovic ha tutta l’intenzione di rimanere a Milano. Su Correa non ci sono state trattative concrete, ma solo timidi interessamenti. Situazione a parte riguarda Carboni. L’attaccante argentino, infatti, partirà solo a fronte di un’offerta di circa 30 milioni di euro. Altrimenti si deciderà se farlo rimanere in nerazzurro o se provare un’altra esperienza in prestito per avere continuità.