Inter, c’è il sorpasso sul Milan: grande traguardo per i nerazzurri

Inter, c’è il sorpasso sul Milan su un dato. I nerazzurri, in questo momento, sono impegnati nella campagna di rafforzamento. In viale della Liberazione, infatti, sanno perfettamente che le avversarie si stanno rinforzando molto in vista della prossima stagione. E i dirigenti, per questo, non vogliono restare a guardare. Al momento, Marotta e Ausilio, stanno guardando sul versante braccetto sinistro di difesa. Intanto, c’è una statistica in cui i nerazzurri hanno sorpassato il Milan.

Inter, il dato incredibile! I nerazzurri hanno effettuato il sorpasso sul Milan

Inter attiva sul mercato, ma Inter che, in questi anni, ha anche avuto grandi risultati, soprattutto per quanto riguarda i confini nazionali. E a tal proposito il sito Transfermarkt ha effettuato un’indagine sul numero di tifosi presenti in Italia. Al primo posto permane stabile la Juventus, con un numero di tifosi in Italia pari a 7,9 milioni. Ma il dato incredibile è quello che riguarda Inter e Milan. Infatti, i nerazzurri, hanno sorpassato i rossoneri grazie ad una crescita del 2,5% di tifosi in più che significa avere 4 milioni di tifosi. Il Milan, viceversa, ha avuto un forte calo sotto questo aspetto, con -5,4% di tifosi per un numero pari a 3,9 milioni. Grande traguardo per i nerazzurri che, anche sotto questo aspetto, stanno facendo un grande lavoro.

Tifosi incredibili, campagna abbonamenti completamente sold out e stadio sempre pieno

I tifosi nerazzurri, non da oggi, hanno dimostrato un grande attaccamento alla maglia e alla squadra. Non solo nei momenti più facili fatti di vittorie, ma anche in quelli più complicati. I supporters interisti hanno sempre fatto sentire la loro voce e riempito lo stadio per far sentire il loro sostegno ai giocatori. Negli ultimi anni, le campagne abbonamenti sono andate sold out in tempo record. Attorno al mondo nerazzurro si è creato una grande clima di equilibrio. Questo grazie anche lavoro della società che, in condizioni non proprio ottimali, è sempre riuscita ad offrire una squadra competitiva. Adesso la stagione sta per iniziare, con la solita certezza: San Siro accoglierà la marea nerazzurra.