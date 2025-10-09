Un nuovo oriundo per l’Italia: l’annuncio dell’agente sorprende tutti | Gattuso lo convoca a novembre

L’Italia potrebbe avere presto un nuovo oriundo tra i convocati: l’agente conferma questa possibilità

L’Italia, in questi giorni, è molto impegnata nella ricerca della qualificazione al prossimo Mondiale. La squadra azzurra manca dalla competizione da ben due edizioni e adesso non ci sono più scuse. Il girone non è iniziato nel migliore dei modi, visto che la Nazionale ha perso la partita d’esordio contro la maggiore rivale, ovvero la Norvegia.

Infatti, la nazionale scandinava ha trionfato con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Nusa, Haaland e Sorloth. Una sconfitta che ha portato all’esonero dell’ex ct Luciano Spalletti e alla chiamata di Gennaro Gattuso. Ora, l’obiettivo principale, è quello di riuscire a vincere tutte le partite, segnare quanti più gol possibile senza subirne sperando in passo falso della Norvegia.

Un cammino che è sicuramente costellato di ostacoli e di difficoltà. Ma ora i tempi sono maturi per poter tornare a giocare partite di una certa caratura.

Intanto, per la Nazionale italiana, potrebbe esserci molto presto la convocazione di un nuovo oriundo. L’agente del giocatore ha confermato questa possibilità.

Italia, nuovo oriundo convocato? L’agente conferma la possibilità

La Nazionale italiana potrebbe convocare nei prossimi impegni di novembre l’esterno della Roma, Matias Soulè. Il giocatore sta facendo molto bene in maglia giallorossa e visto il doppio passaporto potrebbe giocare con la maglia azzurra. In passato il ragazzo aveva detto di sognare solo la maglia argentina, ma adesso le cose possono cambiare.

Infatti, l’agente, ha ammesso in una recente intervista che se davvero l’albiceleste dovesse continuare a non convocarlo, allora ecco che prenderebbe in considerazione una chiamata da parte di Gattuso.

Italia, tanti infortunati per i prossimi impegni

Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di tre giocatori importanti per i prossimi impegni della Nazionale. Sicuramente mancheranno gli infortunati Politano, Leoni e Zaccagni. Dunque, grandi deficit sulle corsie esterne che dovranno essere reinventate.

In attacco non ci si muoverà dalla coppia formata da Kean e Retegui che tanto bene ha fatto nelle prime due uscite. Infine, occhio alla possibilità Cristante davanti alla difesa al posto di Locatelli. Frattesi possibile incursore dietro le due punte.